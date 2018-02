Siviglia - Manchester United in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Si gioca al Sanchez Pizjuan, impianto da 45.500 posti a sedere situato a Siviglia.

Anche Mourinho vara il 4-2-3-1. Tra i pali De Gea, Rojo e Smalling a protezione con Valencia e Young terzini. Pogba e Matic fari di centrocampo, Sanchez dietro Lukaku con Lingard e Martial ali.

Il Manchester è costretto ad arrendersi allo strapotere dei cugini, i quali viaggiano a ritmi impensabili; 72 punti con solo 3D ed 1L nelle 27 gare di campionato. La lotta alla seconda piazza resta emozionante, con la compagine allenata da Mourinho che deve difendersi dagli attacchi di Liverpool, Chelsea e Tottenham. In Champions, le cose vanno meglio; primo posto in solitaria nel girone A con 5W e 1D nelle sei gare disputate. Adesso si vola in Spagna, primo atto degli ottavi contro il sempre ostico Siviglia. Antenne dritte, c’è bisogno di attenzione.

Montella opta per un 4-2-3-1. Sergio Rico in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Navas, Mercado, Lenglet, Escudero. N’Zonzi e Banega frangiflutti di centrocampo, Vasquez dietro Ben Yedder con Muriel e Sarabia ai lati.

Il Siviglia occupa momentaneamente la 5^ posizione in Liga, posto utile per agguantare l’Europa. Ancora lontano - ma non troppo, 7 punti - un Real che si è risvegliato dal pericoloso torpore che l’aveva attagliato fino a poco tempo fa. L’avvicendamento in panchina - fuori Berizzo, dentro Montella, che non ha perso tempo dopo essere stato licenziato alla guida del Milan - sta dando i suoi frutti dopo un inizio tutt’altro che facile. Ora Montella sembra aver trovato l’alchimia esatta, riuscendo a far amalgamare diverse personalità. In Champions, importante il 2^ posto nel girone - dietro al Liverpool e davanti allo Spartak - ottenuto grazie a 2W, 3D, 1L. Ora lo United, scoglio importante.

Nessun precedente tra le due compagini, che si affronteranno stasera per la prima volta. Confronto interessante. Il Siviglia non è mai riuscito a superare un ottavo di finale, ha perso in tutti e tre i precedenti giocati, l’ultimo un anno fa contro il Leicester; mentre lo United ha un bilancio di 6W e 3L.

Arbitra Clement Turpin coadiuvato da Danos e Gringore, quarto uomo Zakrani. Assistenti addizionali i signori Buquet e Rainville.

Diretta scritta - live e online - Siviglia vs Manchester United