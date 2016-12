Eredivisie: pari tra PSV ed Ajax, ne approfitta ed allunga il Feyenoord

http://theworldgame.sbs.com.au/

Il Feyenoord approfitta del passo falso delle inseguitrici, superando in maniera netta il Vitesse. Disputando una partita senza troppi fronzoli, infatti, il primo collettivo di Rotterdam apre immediatamente le danze con Elia, subendo il pari di Tighadouini. La capolista, però, ripassa subito avanti con Berghuis, bissando nella ripresa e marcando in maniera positiva la sfida. Pari con gol, come detto, nel big match tra Ajax e PSV, che dopo un primo tempo molto equilibrato danno vita ad una ripresa eccitante ed incerta. A segnare, per primi, sono i Lancieri, che si illudono con Klaassen. Dieci minuti prima del triplice fischio, però, gli ospiti agguantano il pari grazie al solito de Jong. Un punto che serve a poco. Perde, sprecando un'ottima chance, l'Heerenveen, sconfitto in casa da un Willem II ben felice di allontanarsi dalla zona rossa. Avanti con Sol, i padroni di casa "aiutano" i rispettivi avversari marcando un autogol, rimontando però grazie a Sol, di sicuro il migliore dei suoi.

Conquista tre punti pesanti, fuori casa, l'AZ Alkmaar, trascinata da Weghorst e spinta al successo da un autogol di Bijen nei minuti finali. Inutile, per i padroni di casa, il momentaneo 1-1 di Unal. Una bella iniezione di fiducia, per le Teste di Formaggio, che cementificano il quinto posto portandosi a solo una lunghezza dal quarto. Scialbo 0-0, invece, tra Roda ed Utrecht, che danno vita ad uno spettacolo non troppo emozionante. Ai punti, comunque, avrebbero vinto i gialloneri, maggiormente pericolosi con le loro undici conclusioni, imprecise però essendo spesso lontano dalla porta ospite. Successo netto che inguaia lo Zwolle, poi, per l'Heracles Almelo, che vince 3-0 in una gara senza pericoli per i bianconeri. Aiutati da un'espulsione, i padroni di casa si portano in vantaggio grazie ad un rigore di Armenteros, chiudendo i conti nella ripresa con le reti di Vermeij e van Mieghem. Buio pesto, per il PEC, penultimo e lontano dalla lotta playoffs, obiettivo minimo stagionale.

Scendendo in classifica, pari inaspettato per il Groningen, che frena in casa contro un G.A. Eagles ultimo. Succede tutto nel primo tempo: a Mahi, risponde Antonia, unico a non arrendersi di un gruppo allo sbando. Nulla è comprosso, comunque, per i biancoverdi, davvero in ripresa dopo un inizio davvero scioccante. Gol ed emozioni, inoltre, tra Excelsior e Nijmegen, che nonostante un gioco offensivo si spartiscono la posta in palio. Dividendo in maniera simmetrica le reti, primo tempo che si chiude in parità grazie alle reti di Elbres e Grot, mentre nella ripresa sono Karami e Dumic ad animare le rispettive tifoserie. Terza sconfitta consecutiva, infine, per lo Sparta Rotterdam, che nella seconda fase di girone di andata sembra aver perso la rotta. A segnare la rete decisiva, per il Den Haag, Sheraldo Becker.