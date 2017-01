Eredivisie: le prime tre voglio continuare a correre, ultima chiamata per Roda e Zwolle

Con un’Eredivisie ormai profondamente indirizzata verso una corsa a tre, vuole continuare a dominare il Feyenoord Rotterdam, che nella sua ventesima uscita stagionale cercherà di superare, in casa, il NEC Nijmegen, collettivo in corsa per un posto in Europa League. Guidati da Kuyt, i padroni di casa sono favoriti, ma occhio alle possibile sorprese. Più agevole, invece, il turno dell’Ajax, che all’Amsterdam Arena dovrà necessariamente conquistare i tre punti contro un Den Haag partito bene ma lentamente scivolato verso le zone di bassa classifica. I Lancieri, superiori sotto tutti i punti di vista, hanno spesso sorpreso in negativo, tendenza da evitare ulteriormente per non dire già addio ad un titolo di per sé molto difficile da conquistare. Dovrà al contrario faticare molto, invece, il PSV Eindhoven, prossimo ad affrontare un Heracles ferito dalle due sconfitte consecutive, che ne hanno pesantemente stravolto il cammino verso l’Europa. I ragazzi di Cocu, campioni in carica, potrebbero trovare qualche ostacolo imprevisto, perdendo punti lungo la strada.

Quarto, deve vincere per forza l’Heerenveen, in casa e contro un Groningen ugualmente invischiato nella corsa per un posto ai playoffs. Abbandonati i sogni di Champions League salvo clamorosi ribaltoni, i padroni di casa cercheranno i pesanti tre punti, che terranno ancora a distanza le affamate inseguitrici, capeggiate da un AZ Alkmaar prossimo ad una sfida tutt’altro che facile. Le Teste di Formaggio, infatti, se la vedranno contro un Vitesse forte del fattore casa e di uno stato di forma tutto sommato buono. I gialloneri, in caso di successo, consoliderebbero la loro settima posizione, superando uno scoglio non indifferente e confermandosi quale collettivo pronto ad assicurarsi un posto in Europa. Trasferta che non dovrebbe rappresentare un problema, inoltre, per l’Utrecht, in casa di un Eagles con l’acqua alla gola. Le Aquile, già a meno cinque dalla salvezza, non possono più fallire, pena il prematuro addio all’Eredivisie.

Nelle zone di bassa classifica, importante sfida casalinga per il PEC Zwolle, terzultimo ma reduce dal bel successo contro il Den Haag. Il PEC, contro il Twente, non avrà vita facile, soprattutto considerando lo stato di forma dei rispettivi avversari, lanciati verso un posto in Europa League. Difficile fare pronostici. Sfida tra collettivi in calo, poi, Willem II-Sparta Rotterdam, squadre al centro di momenti davvero negativi, anche se non ancora impelagati nella sfida per non retrocedere. Leggermente favoriti i padroni di casa, anche se guai a sottovalutare la voglia di rivalsa della neo-promossa. Potrebbe vincere e rimescolare le carte nelle zone basse, infine, il Roda, che se la vedrà in casa e contro un Excelsior non insuperabile. Sia chiaro, vincere non sarà una passeggiata, ma mancare anche questo successo sarebbe una pesante condanna, per i gialloneri.

LE GARE DI GIORNATA:

Willem II - Sparta Rotterdam

G.A. Eagles - Utrecht

Heracles - PSV

Roda - Excelsior

Heerenveen - Groningen

Ajax - Den Haag

Vitesse - Alkmaar

Zwolle - Twente

Feyenoord - Nijmegen