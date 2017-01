Eredivisie: in zona retrocessione ottimo successo del Roda, vincono le prime tre

fonte foto: https://twitter.com/Feyenoord

Il Feyenoord vola veloce, schiantando il Nec e regalandosi l'ennesima settimana da prima della classe. Il primo collettivo di Rotterdam, avanti con Berghuis ed Elia, chiudono i conti nella ripresa grazie ad una doppietta di Elia. Qualcuno provi fermarli. Vince e continua a tener vivi i sogni scudetto, poi, l'Ajax, che schianta senza problemi il Den Haag grazie alle reti di Ziyech, Schone e del talentino danese Dolberg.

Discorso analogo, anche per il PSV Eindhoven, bravo a vincere contro l'Heracles trovando però più difficoltà del solito. I Bazoer infatti, avanti con Ramselaar, si fanno pareggiare da Armenteros, che fallisce un rigore a inizio sfida. Regala tre punti ai campioni in carica, Propper, in rete addirittura all'87'. Scialbo 0-0, invece, tra Groningen e Heerenveen, sfida attesissima che disillude però le tante attese della vigilia. Di tale passo falso, non ne approfitta però l'AZ Alkmaar, addirittura sconfitto in casa di un Vitesse di nuovo in corsa x i playoffs. Autore del primo gol di gara, Baker, a cui fa seguito Nathan. Momentaneo ed inutile 2-1, l'autogol di Kashia. Successo di misura, poi, per l'Utrecht, che contro l'Eagles conquista i tre punti solo grazie un'autorete di Schenk al minuto numero trenta.

Torna prepotentemente in corsa per un posto nelle zone alte, il Twente, bravo a superare per 1-2 uno Zwolle di nuovo in crisi. SeysB ed Assaidi i marcatori, poco fruttuoso il parziale 1-1 di Meniq. Imprevedibile sfida del venerdì, invece, tra Willem II e Sparta Rotterdam, che danno vita ad uno spettacolo scintillante e ricco di suspance. Avanti grazie a Sol, i padroni di casa si fanno rimontare dal solito El Azzouzi, ripassando avanti grazie a Lachman. Nella ripresa, ancora pari Sparta con Verhaar, di fatto inutile a causa del 3-2 al 92' marcato da Haye. Rimescola le carte in fondo, il Roda, che addirittura schianta per 4-0 un Excelsior in crisi nerissima. Subito avanti con Scahin, i gialloneri Bissano con Paulissen, calando il tris con Papazoglou. Chiude i conti, la seconda rete di Paulissen.