Eredivisie: tantissimi match al vertice, in zona retrocessione ennesima chiamata per il PEC Zwolle

Archiviata la sessione di calciomercato invernale, riprende la corsa delle diciotto di Eredivisie, pronte a confermare o migliorare quanto fatto nelle precedenti uscite. Su tutte, deciso a mantenere lo scettro del comando, il Feyenoord, che non avrà vita facile in casa del Twente, collettivo lanciato verso un posto per i playoffs d’Europa League. Gli ospiti sono favoriti, ma un crollo inatteso potrebbe essere dietro l’angolo. Spera di insaccare il quarto successo consecutivo, poi, l’Ajax, in casa di un Roda praticamente costretto a fare punti. I Lancieri, più forti, non dovrebbero incontrare problemi, anche se la disperazione dei gialloneri potrebbe rendere più difficile la sfida. Ragionamento analogo ed impegno più difficile, invece, per il PSV Eindhoven, in casa di un AZ Alkmaar tutt’altro che in difficoltà. Si prevedono gol e spettacolo e, un eventuale passo falso dei Bazoer, li estrometterebbe di fatto dalla corsa verso il titolo.

Pronto a tornare al successo dopo due turni senza vittoria, poi, l’Heerenveen, che contro l’Utrecht troverà uno dei collettivi più in forma d’Olanda. L’Utreg, favorito anche grazie al fattore-casa, vuole ingranare la seconda, che li spingerebbe verso le posizioni nobili della classifica. Potrebbe seriamente approfittare di tutti questi intrecci, inoltre, il Vitesse, che dopo un inizio sottotono è tornato appieno a lottare per i primi posti. I gialloneri, in casa del Den Haag, hanno buone possibilità di successo, trovandosi contro una squadra in piena crisi dopo un inizio brillante. Impegno casalingo meno arduo del previsto, almeno sulla carta, per il Groningen, contro un Excelsior reduce da più di cinque turni senza vittoria. I biancoverdi, che non sono riusciti a trattenere Hateboer, partono comunque avvantaggiati, e cercheranno di trasformare in realtà questa tendenza iniziale.

Nelle zone basse, sfida difficile anche se non proibitiva per il fanalino Eagles, che in caso di successo contro il NEC Nijmegen tornerebbe prepotentemente in corsa per la salvezza. La neo-promossa, comunque, non parte avvantaggiata, nonostante qualche buono spunto che potrebbe regalarle punti inaspettati. Novanta minuti tesi ed incerti tra Heracles e Willem II, collettivi che l'anno scorso lottavano per diversi obiettivi ma che, in questa stagione, sono costrette a soffrire. Non si può dire chi sia messo meglio, forse i bianconeri per rosa complessiva. Si prevedono gol, infine, tra Sparta Rotterdam e PEC Zwolle, in caduta libera anche se diversamente piazzati. Il PEC deve necessariamente vincere.