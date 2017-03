Eredivisie: è tempo di derby tra Sparta e Feyenoord, Ajax e PSV affilano gli artigli

Continuando a viaggiare sull'alta velocità, è tempo di derby per la capolista Feyenoord, contro uno Sparta Rotterdam deciso a vendicare l'andata. Bisognosi di punti, i ragazzi neo-promossi cercheranno di frenare i più forti concittadini, regalandosi un turno di trionfo sportivo, per la gioia delle inseguitrici del primo collettivo di Rotterdam. Tra questi, trasferta lontana dalle mura amiche per l'Ajax, in casa di un Groningen senza successi da cinque turni e dunque costretto al successo per tornare in corsa per i playoffs. I Lancieri partono favoriti, occhio alle sorprese. Non dovrebbe avere problemi, invece, il PSV, alla Philips Arena e contro un Roda salvo ma non tranquillo. Una chance da non lasciarsi scappare, con un occhio alle prime due.

Impegno sulla carta agevole, invece, per l'Utrecht, in casa e contro un Den Haag ultimo a causa di un periodo poco fortunato. I padroni di casa partono nettamente avanti, considerando soprattutto la loro capacità di conquistare punti contro collettivi meno performanti. Sempre affrontando una squadra in zona retrocessione, sfida in casa per l'AZ Alkmaar, contro un Excelsior davvero innguaiato per la mancanza di punti e di gioco. Le Teste di Formaggio, senza successo da due turni, cercheranno di vincere, condizione simile a quella degli incerottati ospiti. Apre questa venticinquesima di Eredivisie, poi, l'Heerenveen, ripresosi dopo tre turni senza punti. I padroni di casa, che se la vedranno contro l'Eagles, probabilmente vinceranno, anche se non sono escluse sorprese.

Trasferta molto delicata, inoltre, per il Vitesse, in casa di un PEC Zwolle leggermente in ripresa e dunque ben felice di continuare a mettere punti in cascina. I gialloneri, ancora settimi, non vorranno cedere il passo, superando un collettivo che spesso ha perso punti per strada in maniera alquanto rocambolesca. In forma, potrebbe migliorare notevolmente la propria stagione il Willem II, che in casa del Twente cercherà una vittoria miracolosa ed inaspettata. Occhio però ai padroni di casa, decisi a fare punti per continuare a tenere sott'occhio un posto nei playoffs d'Europa League. Match che potrebbe regalare poche emozioni, infine, quello tra Heracles e NEC Nijmegen, squadre con obiettivi limitati dopo la prima parte di stagione: l'importante, dunque, è non prenderle.

DI SEGUITO I MATCH DI GIORNATA:

03.03. 20:00 Heerenveen G.A. Eagles

04.03. 18:30 Twente Willem II

04.03. 19:45 PSV Roda

04.03. 20:45 Zwolle Vitesse

05.03. 12:30 Alkmaar Excelsior

05.03. 12:30 Sparta Rotterdam Feyenoord

05.03. 14:30 Groningen Ajax

05.03. 14:30 Utrecht Den Haag

05.03. 16:45 Nijmegen Heracles