Eredivisie: pari Ajax, allunga il Feyenoord. In zona retrocessione perdono tutte

de Jong esulta dopo un goal al Vitesse | Source: voetbalblog.nl

Ripresosi dopo lo stop nel derby, che aveva in parte riaperto i giochi per il titolo, importante successo del Feyenoord Rotterdam, che sul difficile campo dell'Heerenveen ribalta una partita cominciata nel peggiore dei modi. La capolista infatti, sotto a causa di un rigore di Ghoochannejhad, ribaltano nella ripresa, marcando il tabellino con Jorgensen e Vilhena. Passo falso, invece, per i Lancieri dell'Ajax, che pareggiano in casa dell'Excelsior, squadra impelagata nelle zone basse e dunque ben felice di conquistare un punto contro un avversario di spessore. Avanti grazie ad un autogol di Tete, i padroni di casa subiscono il pari di Justin Kluivert, figlio d'arte pronto a calcare le orme del padre. Schematica vittoria, poi, per il PSV, che si avvicina all'Ajax battendo il Vitesse grazie alla rete di de Jong.

Netto successo esterno, inoltre, per l'Utrecht, in casa di un NEC Nijmegen ormai lontano dalla zona playoffs. Disputando un match quasi perfetto, l'Utreg indirizza subito la sfida con le rete di Labyad e Ayoub, chiudendo i conti nella ripresa grazie alla marcatura vincente di Haller. Ugualmente netto il 4-0 dell'AZ Alkmaar, in casa e contro un Den Haag tutt'altro che pericoloso. Trascinati dalla doppietta di Souza dos Santos, le Teste di Formaggio chiudono il primo tempo con la rete di van Oreveem, calando nella ripresa il poker grazie a Friday. Prevedibile anche il "2 fisso" del Twente, in casa di un Roda ormai costretto alla lotta per non retrocedere. Apre i giochi una doppietta di Jensen, li chiude Unai.

Pari che sa di chance mancata, inoltre, per il Groningen, che fallisce un successo potenzialmente carico di speranza in vista del finale di stagione. I biancoverdi infatti, in rete con Jennsen, subiscono il pari di Oulare, che al 54' illude i suoi, che non riescono a ribaltare il risultato. Si allontana dalla zona rossa, confermando quanto di buono fatto ad inizio stagione, lo Sparta Rotterdam, che supera l'Heracles Almelo e si porta a cinque punti dal sedicesimo posto. In rete con Sanusi, il secondo collettivo di Rotterdam ringrazia Armenteros per il rigore fallito, dilagando poi nella ripresa grazie alla prima punta Pusic. Vince e smentisce le statistiche, infine, il PEC Zwolle, che lontano dal proprio stadio segna tre goal al povero Eagles, ancora ultimo. Nonostante il gol di Chirivella, infatti, il PEC non si abbatte, conquistando i tre punti grazie a Menig, Warmerdam e van Polen.

DI SEGUITO I RISULTATI DI GIORNATA:

19.03. 16:45 Alkmaar Den Haag 4 : 0

19.03. 14:30 Excelsior Ajax 1 : 1

19.03. 14:30 G.A. Eagles Zwolle 1 : 3

19.03. 12:30 Heerenveen Feyenoord 1 : 2

18.03. 20:45 Sparta Rotterdam Heracles 3 : 1

18.03. 19:45 Nijmegen Utrecht 0 : 3

18.03. 19:45 PSV Vitesse 1 : 0

18.03. 18:30 Groningen Willem II 1 : 1

17.03. 20:00 Roda Twente 0 : 3