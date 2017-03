Eredivisie: Ajax-Feyenoord e Den Haag-Roda, quante sfide-verità nella 28ma di Eredivisie!

La partita più importante dell'anno è finalmente arrivata. Nella ventottesima giornata di Eredivisie, infatti, Feyenoord ed Ajax incroceranno le lame, indirizzando pesantemente il campionato verso un assolo della capolista o verso una clamoroso ritorno in corsa dei Lancieri. Il fattore campo potrebbe aiutare la seconda della piazza, con il primo collettivo di Rotterdam pronto ad espugnare, comunque, l'Amsterdam Arena. Ha voglia di rientrare in gioco, inoltre, il PSV Eindhoven, terzo e a -2 da un posto in Champions. I Bazoer, in casa dello Sparta Rotterdam, non potranno fallire, pena il prematuro abbandono dei sogni-Champions. Pronto a difendere il quarto posto, poi, l'Utrecht, in casa e contro un Willem II che non dovrebbe rappresentare un problema. Occhio, però, ai passi falsi.

Novanta minuti non troppo agevoli nonostante il fattore-casa, per l'AZ Alkmaar, contro un Groningen che sembra aver abbandonato la contesa per l'Europa League. Le Teste di Formaggio partono favorite, i biancoverdi potrebbero creare qualche difficoltà in più. Non dovrebbe incontrare difficoltà, inoltre, il Twente, contro un Eagles che sembra ormai lanciato verso l'immediato ritorno nella lega inferiore. Le Aquile cercheranno di fare punti, anche se appare francamente difficile. Probabile vittoria, anche considerando la curiosa alternanza di risultati, per il Vitesse, in casa e contro un inoffensivo NEC Nijmegen. I gialloneri dovranno conquistare necessariamente i tre punti, mantenendo così vive le speranze per un posto nei playoffs d'Europa League.

Non ancora estromesso, impegno fuori casa per l'Heerenveen, contro un Heracles tranquillo a metà classifica. L'avversario perfetto, dunque, per gli ospiti, lontani solo due punti dalla settima piazza. Deve assolutamente vincere, poi, il PEC Zwolle, in casa e contro un Excelsior non troppo performante. Il successo deve essere un obbligo, per un club desideroso di salvarsi il più in fretta possibile. Vero e proprio incrocio salvezza, infine, tra Den Haag e Roda: chi vince respira, chi perde potrebbe marcare negativamente il proprio cammino.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

01.04. 18:30 Alkmaar Groningen

01.04. 18:30 Zwolle Excelsior

01.04. 19:45 Sparta Rotterdam PSV

01.04. 20:45 Heracles Heerenveen

01.04. 20:45 Utrecht Willem II

02.04. 12:30 Vitesse Nijmegen

02.04. 14:30 Ajax Feyenoord

02.04. 14:30 Den Haag Roda

02.04. 16:45 Twente G.A. Eagles