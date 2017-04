Eredivisie: Feyenoord e Ajax provano la fuga, occhio ai match in zona retrocessione

Rinvigorito dopo le otto reti rifilate all'Eagles, trasferta che non dovrebbe preoccupare troppo per il Feyenoord Rotterdam, impegnato in casa di un PEC Zwolle ad oggi salvo. La capolista, comunque, dovrà stare attenti ai passi falsi, considerando soprattutto la voglia di vittoria di un Ajax tutt'altro che impossibile da conquistare. I Lancieri, infatti, a soli tre punti dalla vetta, quasi sicuramente avranno la meglio in casa del NEC Nijmegen, collettivo in crisi e seriamente impelagato nella lotta per non retrocedere. Lontano sette punti dal primo posto, poi, il PSV Eindhoven, pronto a dir la sua contro un Willem II ormai sicuro e senza ulteriori pretese.

Vero e proprio spareggio per la Zona Europa League, poi, tra Utrecht e Twente, alla ricerca di un pass per giocarsi le proprie chance nella seconda competizione continentale. L'Utreg dovrebbe partire avvantaggiato, occhio agli infuriati ospiti, a secco di vittorie da due turni. Discorso analogo, poi, per l'Heerenveen, pronto a fare lo sgambetto al Vitesse, particolarmente in forma in questa breve parte d'Eredivisie. Gli ospiti partono come sfavoriti, non sono da escludere però sorprese. Possibile trionfo, poi, per l'AZ Alkmaar, impegnato in casa e contro il Roda, bisognoso di punti ma comunque meno dotato tecnicamente. Le Teste di Formaggio cercheranno di ritrovarsi dopo la scorsa sconfitta.

Nelle zone basse, novanta minuti casalinghi per l'Eagles, obbligato a riprendersi dopo le otto reti subite contro il Feyenoord. Le Aquile, ultime, ospiteranno l'Heracles, lontano dal settimo posto ma ancora non totalmente estromesso. Pronto ad allontanarsi definitivamente dalle ultime piazze, poi, il Den Haag, pronto a calare il tris di vittorie consecutive contro un Groningen non insuperabile. I biancoverdi, placidamente al decimo posto, potrebbero cedere qualche punto, favorendo i pellicani. Match-salvezza, infine, tra Excelsior e Sparta Rotterdam, che si giocano una parte di stagione sfidandosi nella loro trentesima uscita stagionale.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

07.04. 20:00 Sparta Rotterdam Excelsior

08.04. 18:30 Vitesse Heerenveen

08.04. 19:45 Den Haag Groningen

08.04. 19:45 Nijmegen Ajax

08.04. 20:45 G.A. Eagles Heracles

09.04. 12:30 Alkmaar Roda

09.04. 14:30 Utrecht Twente

09.04. 14:30 Zwolle Feyenoord

09.04. 16:45 PSV Willem II