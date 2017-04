Eredivisie: il Feyenoord pareggia e fa avvicinare l'Ajax, salgono Den Haag ed Excelsior

Source: goal.com

Altro passo falso del Feyenoord, che a causa del pari in casa del PEC Zwolle perde ulteriori punti rimettendo completamente in discussione un titolo che sembrava già indirizzato verso la città di Rotterdam. Sotto di due reti, messe a segno da Menig e van Polen, gli ospiti riescono a pareggiare, trascinati da un Berghuis assoluto protagonista con la personale doppietta. Approfitta del passo falso della capolista, poi, l'Ajax, che marca il terzo successo di fila schiantando, fuori casa, il NEC Nijmegen. In una gara mai pericolante, i Lancieri mettono KO i neroverdi, aiutati da un autogol di Golla e successivamente in rete con Neres e Traore, man of the match grazie ai suoi due goal. Inutile la marcatura di Kadioglu, di Ziyech il definitivo 1-5. Buona vittoria, poi, anche per il PSV, che segna cinque goal al malcapitato Willem II. Apre Isimat-Marin al 47' del primo tempo, nella ripresa dilagano van Ginkel e Pereiro. Chiudono i conti, Guardado ed ancora van Ginkel.

Quarto successo consecutivo, inoltre, per l'Utrecht, abile a superare un Twente uscito con le ossa rotta dal delicato incrocio. Avanti grazie a Kerk, i padroni di casa rischiano davvero poco, trovando le reti della sicurezza prima con Barazite e poi con Zivkovic. Cementifica ulteriormente la quinta piazza, il Vitesse, bravo a superare l'Heerenveen nel delicato scontro-Europa League. Disputando un'ottima sfida, i gialloneri passano in vantaggio con Foor, raddoppiando con van Wolfswinkel. Prima del duplice fischio, gli ospiti accorciano con Slagveer, ma nella ripresa è ancora van Wolfswinkel a segnare, chiudendo i conti con altre due reti. Imprevisto pareggio, al contrario, per l'AZ Alkmaar, che impatta in casa contro il Roda. Nonostante l'1-0 di Jahanbakhsh, le Teste di Formaggio si fanno pareggiare da Werker, fallendo al 71' un rigore con Weghorst.

Si avvicina alle posizioni nobili, al contrario, l'Heracles Almelo, che segna addirittura quattro reti in casa di un Eagles inoffensivo e spuntato. Succede tutto nel primo tempo: dopo l'espulsione di Manu al 12', le Aquile perdono la rotta, subendo le reti di Bruns, Armenteros e Peterson. Al minuto numero ventidue, timida reazione di casa con Crowley, inutile a causa del rigore messo a segno da Armenteros. In zona retrocessione, terzo successo consecutivo per il Den Haag, abile a contenere e a battere il Groningen. Dopo l'inizio esplosivo dei padroni di casa, in rete con Bakker, Malone ed Havenaar, gli ospiti si riassestano, subendo comunque la rete da Malone. A gara ormai indirizzata, si riscuotono i biancoverdi, inutilmente in goal con Mahi e Linssen. Importantissima vittoria, infine, per l'Excelsior, che vince in casa dello Sparta Rotterdam: avanti con un autogol di Koolwijk, gli ospiti ribaltano con Haasselbaink (doppietta per lui) ed Elbers. Inutile il 2-3 di Pusic.

DI SEGUITO LE GARE DI OGGI:

09.04. 16:45 PSV Willem II 5 : 0

09.04. 14:30 Utrecht Twente 3 : 0

09.04. 14:30 Zwolle Feyenoord 2 : 2

09.04. 12:30 Alkmaar Roda 1 : 1

08.04. 20:45 G.A. Eagles Heracles 1 : 4

08.04. 19:45 Den Haag Groningen 4 : 3

08.04. 19:45 Nijmegen Ajax 1 : 5

08.04. 18:30 Vitesse Heerenveen 4 : 2

07.04. 20:00 Sparta Rotterdam Excelsior 2 : 3