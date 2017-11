Eredivisie: occhi puntati su Zwolle-PSV, Feyenoord chiamato al successo

Source photo: profilo Twitter PEC Zwolle

Aria di big match, in Eredivisie. Dopo la pausa per le Nazionali, infatti, il massimo campionato olandese riapre i battenti, proponendo una sfida tanto interessante quanto incerta. In casa del PEC Zwolle, la capolista PSV Eindhoven cercherà di vincere ancora, marcando ulteriormente un campionato che sembra praticamente già segnato. Confida in un passo falso dei Bazoer, invece, l’Ajax, in casa di un Breda costretto a fare punti per non peggiorare ulteriormente la propria posizione di classifica. Difficile battere i lancieri, i miracoli possono però sempre accadere. Novanta minuti più difficili di quello che si possa credere, inoltre, per l’AZ Alkmaar, che in casa del Roda troverà una squadra bisognosa di punti data la traballante posizione di classifica. I gialloneri, ultimi, dovranno per forza vincere, condizione comune anche alle teste di formaggio.

Tra le squadre in lotta per l’Europa League, trasferta interessante per il Vitesse, che in casa del Groningen vorrà sicuramente riprendere l’ottimo trend ammirato durante l’inizio di stagione. Trascinati da Raschica e Matavz, i gialloneri proveranno a fare il colpaccio esterno, trovandosi però contro padroni di casa reduci da ben tre sconfitte consecutive: un ottimo motivo per vincere davanti al proprio pubblico. Fortemente in crisi, il Feyenoord cercherà di riprendersi, mettendosi alle spalle un periodo tutt’altro che positivo. In casa e contro il Venlo, squadra sempre arcigna da affrontare, gli attuali campioni d’Olanda avranno l’obbligo dei tre punti, evitando così ulteriori arretramenti di classifica. Novanta minuti da seguire con attenzione, poi, Utrecht-Excelsior, formazioni appaiate in classifica e decise a rientrare nel treno-playoff. Ad essere favoriti sono i padroni di casa, guai però a sottovalutare l’incredibile stato di forma dell’Excelsior.

Trasferta interessante per l’Heracles Almelo, in casa di un ADO Den Haag sgonfiatosi alla distanza. I bianconeri, più forti, troveranno un undici ben messo in campo e deciso a vincere, condizioni che potrebbero far tendere la sfida verso il cosiddetto “1 fisso”. Match tra nobili decadute, poi, quello che vedrà l’Heerenveen ospite del Twente: entrambe le squadre, infatti, faticano in questa stagione, condizione che potrebbe rendere la sfida tanto emozionante quanto noiosa. Difficile dare pronostici. Novanta minuti in cui ci si giocherà molto più dei tre punti, infine, quelli tra Willem II e Sparta Rotterdam. Chi perde continuerà ad avere gli incubi, il successo porterebbe invece in dote una momentanea tranquillità.

DI SEGUITO I MATCH DI GIORNATA:

18.11. 18:30 Feyenoord Venlo

18.11. 18:30 Twente Heerenveen

18.11. 20:45 Breda Ajax

18.11. 20:45 Willem II Sparta Rotterdam

19.11. 12:30 Den Haag Heracles

19.11. 14:30 Groningen Vitesse

19.11. 14:30 Utrecht Excelsior

19.11. 14:30 Zwolle PSV

19.11. 16:45 Roda Alkmaar