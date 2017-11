Eredivisie: PSV ed Ajax chiamate al successo, le neo-promosse a caccia dei tre punti

Source photo: profilo Twitter Eredivisie

Ancora saldamente al centro di uno straordinario momento di forma, trasferta da non sottovalutare per il PSV Eindhoven, in casa di un Excelsior decimo e ben felice di conquistare altri punti in ottica salvezza. I bazoer partono favoriti, ma occhio agli arcigni padroni di casa. Più agevole il turno dell'Ajax, in casa e contro un Roda seriamente bisognoso di punti. I gialloneri no hanno molte chances, ma prima del triplice fischio tutto può succedere. Discorso analogo anche per l'AZ Alkmaar, che contro il Twente dovrà imporsi per confermarsi come terza forza del campionato. Non sarà facile, ma le teste di formaggio hanno tutto in regola per vincere e fare bene.

Da tenere assolutamente sott'occhio, poi, la sfida del PEC Zwolle, che in casa dell'Heerenveen dovrà dare una dimostrazione di forza e confermare quanto di buono visto nella prima parte di stagione. Difficile, comunque, fare pronostici. Non avrà vita facile nemmeno l'Utrecht, in casa di uno Sparta Rotterdam in risalita dopo gli incubi di inizio anno sportivo. Il secondo collettivo di Rotterdam potrebbe seriamente mettere in difficoltà gli ospiti, più forti sotto l'aspetto tecnico. Ne vedremo delle belle anche in Vitesse-Den Haag, match tra formazioni in salute ed al centro di un momento tutto sommato positivo rispetto a quanto previsto al via stagionale. Difficile fare pronostici.

Dopo l'ennesima scoppola europea, deve solamente scuotersi il Feyenoord Rotterdam, incredibilmente settimo a causa di un periodo tutt'altro che positivo. Gli attuali campioni d'Olanda non avranno vita facile in casa del Groningen, ugualmente bisognoso di punti per allontanarsi con decisione dalla zona rossa. Deve fare qualcosa in più, poi, il NAC Breda, che in casa dell'Heracles Almelo non può perdere altri punti. Penultima, la neo-promossa è chiamata alle armi e la risposta dovrà necessariamente essere positiva. Discorso analogo, infine, per il Willem II: in casa del VVV Venlo, infatti, l'obiettivo sarà quello dei tre punti.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

24.11. 20:00 Alkmaar Twente

25.11. 18:30 Venlo Willem II

25.11. 19:45 Groningen Feyenoord

25.11. 19:45 Heracles Breda

25.11. 20:45 Heerenveen Zwolle

26.11. 12:30 Ajax Roda

26.11. 14:30 Excelsior PSV

26.11. 14:30 Sparta Rotterdam Utrecht

26.11. 16:45 Vitesse Den Haag