Eredivisie: spicca Feyenoord-Vitesse, nelle zone basse non sono escluse sorprese

Match abbastanza agevole per il PSV Eindhoven, che nella quattordicesima giornata di Eredivisie dovranno fronteggiare uno Sparta Rotterdam che ad oggi non sembra essere capace di fare punti contro l'attuale capolista. Pronto ad approfittarne, comunque, l'Ajax, che in casa del Twente potrebbe trovare qualche difficoltà in prevista vista la delicata posizione dei padroni di casa. I lancieri, più forti tecnicamente, cercheranno la decima vittoria consecutiva, facendo leva su un importante parco attaccanti. Occhio, inoltre, a Venlo-AZ, tra le sfide più interessanti di giornata visto l'ottimo stato di forma dell'Alkmaar. Per contro, il VVV vuole fare punti per tranquillizzarsi dopo una periodo sportivo tutt'altro che positivo.

Vera e propria prova di maturità, inoltre, per il PEC Zwolle, che aprirà la prossima giornata affrontando in casa un Utrecht ritrovatosi dopo un periodo tutt'altro che felice. Gli ospiti partono favoriti per la loro capacità di reggere certe sfide, il PEC vuole però stupire ancora. Big match di giornata, poi, Feyenoord-Vitesse, che metterà di fronte due formazioni che in Europa non hanno brillato in maniera particolare. Gli attuali campioni d'Olanda, vogliono la seconda vittoria consecutiva, i gialloneri cercheranno di fare punti per continuare a puntare ad un posto nei playoff-Europa League. Difficile fare pronostici nella sfida tra Den Haag e Groningen, ad oggi saldamente salve. Il fattore casa potrebbe comunque aiutare i pellicani.

Nelle zona basse, potrebbe seriamente fare punti il Roda, che in casa ospiterà un Heerenveen più forte tecnicamente ma comunque non sempre pungente lontano dal proprio stadio. I gialloneri dovranno per forza vincere, animando così le sterili speranze di salvezza. Discorso analogo anche per il Breda, in casa e contro un Excelsior reduce da due sconfitte ma comunque tra le sorprese di questa stagione. Il NAC si troverà di fronte ad uno squadra davvero arcigna, ma non sono escluse sorprese. Ha un'ottima chance per allungare, infine, il Willem II, che contro l'Heracles Almelo cercherà un successo tanto prezioso quanto pesante.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

01.12. 20:00 Zwolle Utrecht

02.12. 18:30 Den Haag Groningen

02.12. 18:30 Twente Ajax

02.12. 20:45 Feyenoord Vitesse

02.12. 20:45 Willem II Heracles

03.12. 12:30 Venlo Alkmaar

03.12. 14:30 PSV Sparta Rotterdam

03.12. 14:30 Roda Heerenveen

03.12. 16:45 Breda Excelsior