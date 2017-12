Eredivisie: Ajax e PSV animeranno la quindicesima giornata, chance per le ultime della classe

Source photo: profilo Twitter Eredivisie

Aria di big match, in Eredivisie. In questa quindicesima giornata di campionato, infatti, l’Ajax ha la possibilità di riaprire almeno in piccola parte una stagione altresì già indirizzata. I lancieri, in casa, ospiteranno il lanciatissimo PSV Eindhoven, reduce da un filotto che gli ha consentito di mettere ben otto punti tra la vetta e la seconda posizione. Pronto ad approfittare di questa interessantissima sfida, l’AZ Alkmaar, ugualmente in forma e dunque deciso a vincere anche contro l’Heracles Almelo. Le teste di formaggio sono lanciatissime, i bianconeri cercheranno di fare punti per risalire in classifica. Discorso analogo anche per il sorprendente PEC Zwolle, che in casa dell’Excelsior cercherà i tre punti per confermarsi come una delle sorprese di questa stagione. Occhio, però, alla terza rosa di Rotterdam, pronta a vincere per mettere ulteriore fieno in cascina in ottica salvezza.

Novanta minuti ad altissima tensione, inoltre, tra Utrecht e Feyenoord Rotterdam, squadre in risalita dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo. I campioni d’Olanda vorranno sicuramente bissare la bella seppur inutile vittoria di Champions contro il Napoli, l’Utreg cercherà di sfruttare al massimo il fattore-casa per battere gli arcigni avversari. Impegno casalingo, per l’altra rosa di Rotterdam, lo Sparta, che contro il Vitesse dovrà necessariamente vincere per allontanarsi dalla zona rossa, i gialloneri vorranno cancellare le ultime performances. Reduce da due sconfitte consecutive, impegno sulla carta agevole per l’Heerenveen, in casa e contro un VVV Venlo che ha comunque fatto vedere belle cose in questa stagione. Difficile fare pronostici, i padroni di casa non dovranno però lasciarsi sfuggire l’occasione.

Nelle zone di bassa classifica, incrocio vitale per il Twente, che in casa ospiterà un ADO Den Haag ad oggi tranquillo. Vincere dovrà essere un obbligo, pena un deciso peggioramento della propria condizione di classifica. Ultimo, impegno casalingo per il Roda, contro un Groningen ugualmente intenzionato a fare punti per allontanarsi con decisione dalle ultime posizioni. I gialloneri non dovranno sottovalutare la sfida, i biancoverdi sono avversari tutt’altro che agevoli. Novanta minuti tra “piccole”, infine, Willem II-Breda, sfida che metterà di fronte la quattordicesima e la quindicesima rosa di Eredivisie: i padroni di casa partono favoriti, il NAC ha spesso però messo in difficoltà collettivi meglio piazzati.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

08.12. 20:00 Willem II Breda

09.12. 18:30 Heerenveen Venlo

09.12. 19:45 Alkmaar Heracles

09.12. 19:45 Excelsior Zwolle

09.12. 20:45 Twente Den Haag

10.12. 12:30 Roda Groningen

10.12. 14:30 Sparta Rotterdam Vitesse

10.12. 14:30 Utrecht Feyenoord

10.12. 16:45 Ajax PSV