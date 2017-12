Eredivisie: delle big frena solo l'AZ Alkmaar, successi importanti per Excelsior e Venlo

Source photo: profilo twitter PSV eindhoven

Tutto facile per il PSV Eindhoven. Nella diciassettesima giornata di Eredivisie, infatti, i bazoer vincono 3-0 contro l'ADO Den Haag. Dopo la velocissima doppietta di de Jong nei primi nette minuti, i padroni di casa controllano nella restante parte di gara, calando il tris grazie al rigore di van Ginkel. Soffre e vince, poi, l'Ajax, che nella super sfida in casa dell'AZ Alkmaar dà grande dimostrazione di forza. Nonostante la rete di Jahanbakhsh, infatti, i lancieri non perdono le speranze, ribaltando la preziosa sfida grazie a Huntelaar e Schone. Davvero importante, anche la vittoria del PEC Zwolle, che cementifica il quarto posto battendo un arcigno Willem II. Avanti con il tandem Sol-Rienstra, i padroni di casa subiscono da rigore la rete di Bakker, cedendo nella ripresa a Saymak, autore di una doppietta.

Roboante, poi, il 7-0 del Feyenoord, che in casa dello Sparta stravince il derby di Rotterdam. Alla sagra del goal, partecipano ben sei giocatori: Vilhena, doppietta per lui, Vente, St. Juste, Tapia, Berghius e Basacikoglu. Sparta Rotterdam annichilito ed ultimo a causa delle ultime quattro sconfitte consecutive. Piccolo passo falso casalingo, al contrario, per l'Utrecht, che non va oltre l'1-1 contro un mai domo Heracles Almelo: apre i giochi Ayoub, li chiude Gladon nel finale di gara. Secondo pareggio consecutivo per il Vitesse, che in casa di un Twente bisognoso di punti conquista un punto grazie alla rete di Mount. Inutile, per i padroni di casa, l'iniziale vantaggio messo a segno da Jensen.

Cinico quanto basta, inoltre, l'Heerenveen, che torna al successo contro il Breda e grazie all'unica rete di gara messa a segno da van Amersfoot. Il settimo posto dista solo un punto, l'Europa League non è un miraggio. Importante successo per il sorprendente Excelsior, terza squadra di Rotterdam che sta letteralmente superando ogni più rosea aspettativa. I ragazzi di van der Gaag, infatti, vincono anche contro il Groningen, conquistando i tre punti grazie alle reti di Massop ed Elbers. Doloroso tonfo casalingo, infine, per il Roda, crollato sotto il colpi del VVV Venlo. Autore del prezioso 0-1, Leemans.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

17.12. 16:45 Excelsior Groningen 2 : 0

17.12. 14:30 Alkmaar Ajax 1 : 2

17.12. 14:30 Utrecht Heracles 1 : 1

17.12. 12:30 Sparta Rotterdam Feyenoord 0 : 7

16.12. 20:45 Roda Venlo 0 : 1

16.12. 20:45 Twente Vitesse 1 : 1

16.12. 19:45 PSV Den Haag 3 : 0

16.12. 18:30 Heerenveen Breda 1 : 0

16.12. 18:30 Willem II Zwolle 2 : 3