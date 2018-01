Eredivisie: incroci pericolosi in alto, nelle zone basse spicca Roda-Twente

source photo: profilo Twitter Eredivisie

Nella diciannovesima giornata di Eredivisie, trasferta interessante per il PSV Eindhoven, in casa di un Heracles Almelo piazzato serenamente a metà classifica. La capolista non dovrebbe avere problemi, occhio però ai bianconeri. Vero e proprio big match, invece, quello tra Ajax e Feyenoord, rose forti e vogliose di punti: i lancieri non vogliono lasciar scappare i bazoer, i campioni d'Olanda hanno voglia di risalire la china. Discorso analogo per Utrecht ed AZ Alkmaar, che si giocheranno l'attuale permanenza nelle zone nobili della classifica. Davvero difficile fare pronostici.

Potrebbe approfittarne, invece, il PEC Zwolle, che in casa dovrà necessariamente battere il NAC Breda per confermarsi collettivo in forma e pericolosissimo. Occhio però alla neo-promossa, bisognosa di punti per allontanarsi dalla zona rossa. Novanta minuti casalinghi, poi, per il Vitesse, contro un Heerenveen altalenante e spesso autolesionista. Che sia la sfida della svolta? Tutta da vivere, inoltre, la gara tra Den Haag e Venlo, formazioni davvero sorprendenti per il mondo con cui hanno affrontato la prima parte stagione. Difficile fare pronostici.

Nelle zone di bassa classifica, match assolutamente da vincere per lo Sparta Rotterdam, in casa e contro un Excelsior non insuperabile lontano dal proprio stadio. I padroni di casa non dovranno fallire l'importante chance. Vero e proprio incrocio-salvezza, poi, tra Roda e Twente, formazioni in seria difficoltà e dunque seriamente intenzionati a fare punti per respirare dopo una parte stagionale davvero difficile. I padroni di casa sono favoriti, occhio agli ospiti. Potrebbe vincere la paura, infine, tra Willem II e Groningen: chi perde, infatti, rischia di avere gli incubi.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

19.01. 20:00 Utrecht Alkmaar

20.01. 18:30 Roda Twente

20.01. 19:45 Den Haag Venlo

20.01. 19:45 Zwolle Breda

20.01. 20:45 Vitesse Heerenveen

21.01. 12:30 Sparta Rotterdam Excelsior

21.01. 14:30 Ajax Feyenoord

21.01. 14:30 Willem II Groningen

21.01. 16:45 Heracles PSV