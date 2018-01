Eredivisie: ultima chiamata per lo Sparta Rotterdam, le big si preparano per vincere ancora

Trasferta molto difficile per il PSV Eindhoven, regina di una Eredivisie emozionante e divertente. Nella loro ventesima uscita stagionale, i bazoer hanno la possibilità di battere un incerottato Twente, che in casa dovrà far punti per non complicare una delicata posizione di classifica. Impegno simile, poi, per l'Ajax, che in casa dell'Utrecht non può fallire, sperando in un passo falso della capolista. I lancieri cercheranno di colpire, i padroni di casa venderanno cara la pelle. Non dovrà sottovalutare il Willem II, inoltre, l'AZ Alkmaar, che lontano dal proprio stadio dovrà confermarsi come una delle rose più in forma d'Olanda. Occhio però ai tonici ragazzi di van de Looi.

Vero e proprio esame di maturità per il sorprendente PEC Zwolle, in casa e contro un Vitesse tutt'altro che agevole da superare. I gialloneri, ugualmente intenzionati a conquistare un pass per i playoff Europa League, proveranno a fa male con il loro attacco terribile. Difficile fare pronostici. Costretto a vincere a causa di un andamento negativo, inoltre, il Feyenoord Rotterdam, collettivo campione d'Olanda in carica ma tutt'altro che in forma. In casa e contro l'ADO Den Haag, non bisogna però sottovalutare niente. Sfida tra formazioni appaiate, invece, Groningen-Heracles Almelo, match che si prevede equilibrata e tutt'altro che scontata.

Nelle zone di bassa classifica, trasferta sulla carta difficilissima per lo Sparta Rotterdam, collettivo ultimo ed unica squadra d'Eredivisie ad essere senza punti da almeno cinque giornate. Contro l'Heerenveen, lo Sparta non dovrà fallire, cercando di costruire un piccolo miracolo calcistica. Più agevole la sfida casalinga del Roda, contro un Excelsior che di solito non è mai stato troppo pungente lontano dal proprio stadio. I gialloneri non possono fallire l'importante chance. Novanta minuti tra neo promosse, infine, Breda-Venlo, felici di vincere per motivi differenti: il NAC deve far punti per allontanarsi dalle zone rosse, il VVV vuole invece confermarsi a centro-classifica.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

26.01. 20:00 Heerenveen Sparta Rotterdam

27.01. 18:30 Groningen Heracles

27.01. 19:45 Twente PSV

27.01. 19:45 Zwolle Vitesse

27.01. 20:45 Breda Venlo

28.01. 12:30 Utrecht Ajax

28.01. 14:30 Feyenoord Den Haag

28.01. 14:30 Roda Excelsior

28.01. 16:45 Willem II Alkmaar