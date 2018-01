Eredivisie: successi esterni per le big, sorridono Roda e Venlo

source photo: profilo Twitter Eredivisie

Il PSV Eindhoven mette le mani sul titolo. Dopo ben venti giornate, infatti, i bazoer si portano a +7, superando anche il Twente ed inanellando la quarta vittoria consecutiva. Autori del prezioso successo, Lozano ed Arias, che di fatto aprono e chiudono la gara. Pareggia pagando il massimo scotto, inoltre, l'Ajax, che in casa dell'Utrecht non va oltre lo 0-0. Gli avversari erano tutt'altro che agevoli, i lancieri avrebbero dovuto però conquistare i tre punti visto l'andamento della capolista. Davvero importante il trionfo casalingo dell'AZ Alkmaar, che supera per due reti a zero un Willem II bisognoso di punti e dunque tutt'altro che agevole: apre i giochi Seuntjers, li chiude subito dopo Jahanbakhsh.

Sale al quarto posto, inoltre, il Feyenoord Rotterdam, che grazie al successo contro l'ADO Den Haag scalza il PEC Zwolle. Rischiando praticamente nulla, gli attuali campioni d'Olanda imprimono la sfida grazie alle reti di Vilhena e Berghuis, chiudendo i conti con Toornstra. Inutile, per i pellicani, il momentaneo 2-1 di Immers. Brutto stop ai fini del prosieguo di stagione, al contrario, proprio per il PEC Zwolle, che in casa cede di schianto al Vitesse: avanti con la marcatura vincente di Linssen, gli ospiti gialloneri non si scompongono nonostante il pari di Namli, trovando i tre punti grazie a Mount. Si avvicina alla zona-Europa League anche l'Heerenveen, che contro uno Sparta Rotterdam davvero in crisi conquista tre punti importanti e vitali. Nonostante lo 0-1 di Chabot, i padroni di casa pareggiano con Ghoochannejad, trovando il successo grazie a Dunfries.

Approfitta massimamente del passo falso dello Sparta, poi, il Roda, che in casa e contro l'Excelsior conquista tre punti davvero fondamentali. Il Roda soffre nei primi minuti a causa di Massop, trovando punti e sorrisi grazie al tandem Vancamp-Schalin. Si rasserena anche il Venlo, che nella sfida tra neopromosse batte il NAC Breda e confezione un gustoso colpo gobbo: autore del prezioso 0-1, Thy al minuto numero settantatre. Pari ricco di goal, infine, tra Groningen ed Heracles Almelo: i biancoverdi, infatti, passano in vantaggio grazie a van der Weert, subendo il pari da Monteiro. Sul finale di primo tempo Drost e Mahi illudono i padroni di casa, che cedono nel finale e si fanno pareggiare da Vermeij e Propper.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

28.01. 16:45 Willem II Alkmaar 0 : 2

28.01. 14:30 Feyenoord Den Haag 3 : 1

28.01. 14:30 Roda Excelsior 2 : 1

28.01. 12:30 Utrecht Ajax 0 : 0

27.01. 20:45 Breda Venlo 0 : 1

27.01. 19:45 Twente PSV 0 : 2

27.01. 19:45 Zwolle Vitesse 1 : 2

27.01. 18:30 Groningen Heracles 3 : 3

26.01. 20:00 Heerenveen Sparta Rotterdam 2 : 1