Eredivisie: ecco cosa aspettarci nella prossima giornata

Source photo: profilo Twitter Eredivisie

Ventunesima giornata di Eredivisie pronta a regalare emozioni. Partendo dalle big, cerca il quinto successo consecutivo il PSV Eindhoven, in casa e contro un PEC Zwolle sconfitto nell’ultimo turno ma comunque arcigno da affrontare. La capolista non dovrebbe soffrire, ma guai a sottovalutare i prossimi avversari. Novanta minuti sulla carta agevoli, poi, per l’Ajax, che dopo il pari contro l’Utrecht dovrà necessariamente superare un NAC Breda tutt’altro che imbattibile. I lancieri dovranno dunque preservare il secondo posto e confidare in uno stop del PSV. Da terza della classe, discorso analogo per l’AZ Alkmaar, in casa e contro un Roda in crisi e bisognoso di punti per non retrocedere. Le teste di formaggio non possono fallire.

Nel calderone dei playoff per un pass in Europa League, impegno non troppo facile per il Feyenoord Rotterdam, che da quarto cercherà di migliorare la propria situazione di classifica. Gli attuali campioni in carica non dovranno sottovalutare il VVV Venlo, che spesso ha disputato sfide interessanti e tutt’altro che insufficienti. Match casalingo da vincere anche per il Vitesse, che dopo il prezioso successo in casa del PEC Zwolle proverà a conquistare i tre punti anche contro un Groningen all'apparenza non insuperabile ma reduce comunque da tre turni senza sconfitta. Ne vedremo delle belle. A secco di vittorie da troppo tempo, deve conquistare un successo vitale l’Utrecht, in casa di un Excelsior pronto ai tre punti per allontanarsi dalla zona salvezza.

Nelle zone di bassa classifica, sfida lontano dalle mura amiche per il Twente, in casa di un Heerenveen sempre guizzante e pronto ad entrare ufficialmente nelle zone playoff. Difficile fare pronostici. Discorso analogo per lo Sparta Rotterdam, reduce da un filotto senza punti e scivolato nelle zone bassissime della classifica. In casa e contro il Willem II, non si potrà assolutamente fallire. Incertezza e tensione, infine, tra Heracles Almelo ed ADO Den Haag, squadre attualmente salve ma tutt’altro che tranquille. Vincere diventa dunque un obbligo.

DI SEGUITO I MATCH DI GIORNATA:

02.02. 20:00 Vitesse Groningen

03.02. 18:30 Heerenveen Twente

03.02. 19:45 PSV Zwolle

03.02. 20:45 Heracles Den Haag

04.02. 12:30 Excelsior Utrecht

04.02. 14:30 Alkmaar Roda

04.02. 14:30 Sparta Rotterdam Willem II

04.02. 14:30 Venlo Feyenoord

04.02. 16:45 Ajax Breda