Eredivisie: vincono PSV ed Ajax, respira lo Sparta Rotterdam

Source photo: profilo Twitter Eredivisie

Ventunesima giornata di Eredivisie che registra l’ennesima vittoria del PSV Eindhoven, sempre più prima forza di questa stagione. I bazoer, in casa, superano infatti 4-0 il PEC Zwolle, dando prova di forza ed autorevolezza. Dopo un primo tempo equilibrato e sbloccato solo dalla rete di de Jong al terzo di recupero, i padroni di casa dilagano nella ripresa, andando in goal ancora con de Jong (tripletta per lui) e Brenet. Vince anche l’Ajax, che la spunta contro il NAC Breda grazie a van de Beek, David Neres e Ziyech, che di fatto rendono inutile l’iniziale rete di Ambrose. Pari ricco di emozioni, invece, tra AZ Alkmaar e Roda, con i padroni di casa manchevoli di quel plus per emergere: avanti grazie ad un autogoal di Banggard, le teste di formaggio subiscono il pari da Vancamp, concludendo il primo tempo in avanti grazie a Midtsjo. Pareggia definitivamente, infine, Ndenge al 71’.

Bruttissima sconfitta invece per il Feyenoord Rotterdam, che sembra non essere più capace di dare continuità ai propri risultati. Decide la sfida, per i diretti avversari del Venlo, un rigore messo a segno da Leemans. Non delude, al contrario, il Vitesse, che supera il Groningen e si rilancia in zona playoff-Europa League. Facendo leva sul fattore casa e su un collettivo superiore tecnicamente, i gialloneri incanalano la sfida già nel primo tempo, segnando con Miazga e Mount. Quarto pareggio consecutivo poi per l’Utrecht, che in casa dell’Excelsior non va oltre il 2-2: apre i giochi Elbers, li chiude Faik. In mezzo, le reti ospiti di Van der Maarel e Labzyad.

Nelle zone di bassa classifica, tre punti pesantissimi per lo Sparta Rotterdam, che supera il Willem II grazie all’unica rete di gara messa a segno da Friday al ventitreesimo di gioco. Lo Sparta sale a quota sedici, a -2 dalla salvezza. Sconfitta abbastanza indolore per il Twente, prevedibilmente sconfitto da un Heerenveen ancora in corsa per le posizioni nobili. Mattatore dell’incontro, Hoegh sei minuti l’ora di gioco. Prevedibile pari, infine, tra Heracles Almelo ed ADO Den Haag, formazioni ancora salve e tranquille: a Johnsen, risponde Niemeijer.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

04.02. 16:45 Ajax Breda 3 : 1

04.02. 14:30 Alkmaar Roda 2 : 2

04.02. 14:30 Sparta Rotterdam Willem II 1 : 0

04.02. 14:30 Venlo Feyenoord 1 : 0

04.02. 12:30 Excelsior Utrecht 2 : 2

03.02. 20:45 Heracles Den Haag 1 : 1

03.02. 19:45 PSV Zwolle 4 : 0

03.02. 18:30 Heerenveen Twente 1 : 0

02.02. 20:00 Vitesse Groningen 2 : 0