Eredivisie: interessante turno infrasettimanale, occhio in zona retrocessione

Source photo: profilo Twitter @StevenBerwijn

Turno infrasettimanale in Eredivisie, con le migliori diciotto formazioni d'Olanda pronte a conquistare punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali. Partendo dalle big, match sulla carta agevole per il PSV Eindhoven, in casa e contro un Excelsior che non dovrebbe creare problemi alla capolista. Difficile che i bazoer perdano punti. Spererà comunque in qualche passo falso, l'Ajax, che nel contempo dovrà però vincere in casa di un Roda tutt'altro che pericoloso. I lancieri non dovranno però sottovalutare i gialloneri, reduci da tre turni senza sconfitte. Novanta minuti molto delicati anche per l'AZ Alkmaar, in casa di un Twente costretto a fare punti per non scivolare nella zona retrocessione.

Impegno casalingo della riscossa, quello che vedrà il Feyenoord ospitare il Groningen, sfida che dovrà regalare tre punti agli attuali campioni d'Olanda. I biancoverdi cercheranno almeno un pari, il Feyenoord un successo che li proietterebbe nelle posizioni più importanti. Sfida-verità, inoltre, per il PEC Zwolle, che contro l'Heerenveen testerà la propria forza e capirà meglio fino dove ci si può spingere. Difficile prevedere l'esito di questa sfida, considerando l'andamento altalenante delle due formazioni. Trasferta ugualmente impegnativa per il Vitesse, in casa di un ADO Den Haag decimo ed arcigno. I gialloneri, in caso di successo, potrebbero dare una svolta alla stagione.

Dovrà necessariamente invertire la rotta, inoltre, l'Utrecht, che dopo quattro pareggi consecutivi non può più fallire: contro uno Sparta Rotterdam ultimo, l'Utreg punterà a convincere e a conquistare i tre punti, il secondo collettivo di Rotterdam ad un successo che ne risolleverebbe le sorti sportive. Incredibilmente nono nonostante un tasso tecnico abbastanza modesto, match lontano dalle mura amiche per il VVV Venlo, in casa di un Willem II comunque impelagato nelle zone di bassa classifica. Ne vedremo delle belle. Potrebbe seriamente svoltare, infine, il NAC Breda, in casa e contro un Heracles Almelo tutt'altro che imbattibile lontano dal proprio stadio: chi la spunterà?

DI SEGUITO I MATCH DI GIORNATA:

06.02. 20:45 Zwolle Heerenveen

07.02. 18:30 PSV Excelsior

07.02. 18:30 Twente Alkmaar

07.02. 18:30 Utrecht Sparta Rotterdam

07.02. 20:45 Breda Heracles

07.02. 20:45 Roda Ajax

07.02. 20:45 Willem II Venlo

08.02. 18:30 Den Haag Vitesse

08.02. 20:45 Feyenoord Groningen