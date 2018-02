Eredivisie: PSV ed Ajax scappano, frena ancora il Feyenoord. Respira l'Heracles Almelo

Source photo: profilo Twitter PSV Eindhoven

PSV ed Ajax scappano. Nella ventitreesima giornata di Eredivisie, infatti, le due corazzate vincono e convincono, lasciando punti importanti tra loro e le inseguitrici. Partendo dalla capolista, successo importante proprio per il PSV, che in casa dello Sparta Rotterdam ottiene tre punti pesanti in vista del prosieguo di stagione. Nonostante l'iniziale rete di Dougall, infatti, i bazoer non si perdono d'animo, ribaltando il match con una straordinaria doppietta di Bergwijn. Ugualmente tirata la gara dell'Ajax, che in casa ha però la meglio contro il Twente: apre i giochi Kluivert, Schone rende inutile il momentaneo pari di Tighadouini. Pari senza goal, al contrario, tra AZ Alkmaar e VVV Venlo.

Altro passo falso anche per il Feyenoord Rotterdam, che cede i tre punti ad un Vitesse bravo ad approfittare del momento-no dei campioni d'Olanda. Dopo un primo tempo concluso sull'1-1 grazie alle reti di Vilhena e Kashia, i gialloneri dilagano nella ripresa, approfittando di due rossi rifilati al Feyenoord e timbrando il tabellino con una doppietta di Linssen. Perde anche il PEC Zwolle nel match-verità contro l'Utrecht, novanta minuti validi per un pass in Europa League. Sfruttando anche il fattore pubblico, l'Utreg incanala la sfida con Kerk e Labzyad, subendo nel finale l'inutile rete di Saymak. Pari senza reti e tanto equilibrio, invece nella sfida tra Groningen e ADO Den Haag.

Nelle zone di bassa classifica, continua a risalire il Roda, che approfittando della sconfitta delle inseguitrici pareggia contro un Heerenveen sempre manchevole di quel plus per emergere: apre i giochi Ngombo, li chiude Zeneli. Tanto vitale quanto schematico, inoltre, il successo dell'Heracles Almelo, che con Vermeij conquista tre punti preziosi in ottica salvezza. Il Willem II ora rischia, la situazione non è ancora gravissima. Pareggio senza reti abbastanza prevedibile, infine, tra Excelsior e NAC Breda.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

11.02. 16:45 Groningen Den Haag 0 : 0

11.02. 14:30 Excelsior Breda 0 : 0

11.02. 14:30 Vitesse Feyenoord 3 : 1

11.02. 12:30 Ajax Twente 2 : 1

10.02. 20:45 Alkmaar Venlo 0 : 0

10.02. 20:45 Heerenveen Roda 1 : 1

10.02. 19:45 Sparta Rotterdam PSV 1 : 2

10.02. 18:30 Heracles Willem II 1 : 0

10.02. 18:30 Utrecht Zwolle 2 : 1