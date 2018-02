Eredivisie: sfida agevole per il PSV Eindhoven, nelle zone basse sfida delicata tra Twente e Sparta

Turno vitale in Eredivisie, con le diciotto migliori formazioni d’Olanda impegnate in sfide interessanti e cruciali ai fini dei rispettivi obiettivi stagionali. Partendo dalle big, novanta minuti casalinghi per il PSV Eindhoven, che affronterà un Heerenveen notoriamente poco pungente lontano dal proprio stadio. Tutto il contrario del PSV, pungente sia dentro che fuori le mura amiche. Trasferta sulla carta agevole invece per l’AZ Alkmaar, in casa di un NAC Breda attualmente sulla soglia tra Paradiso ed Inferno. Spera in un passo falso della capolista, inoltre, l’Ajax, in casa di un PEC Zwolle leggermente in crisi ma ancora impelagato nelle zone di alta classifica.

Obbligato a vincere, poi, il Feyenoord Rotterdam, che in casa ospiterà un Heracles Almelo tornato al successo nel turno scorso e dunque concentrato per bissare l’importante risultato. Gli attuali campioni d’Olanda dovranno recuperare la fiducia nei propri mezzi, i bianconeri venderanno però cara la pelle. Trasferta delicata e tutt’altro che scontata, poi, quella dell’Utrecht, che in casa di un incerottato Roda. L’Utreg parte favorito per il maggiore tasso tecnico, i gialloneri punteranno a risalire dal fondo della classifica. Guizzante, proverà a confermare la propria posizione il Vitesse, in casa e contro un Excelsior che ha spesso complicato la vita a formazioni meglio piazzate. Difficile che Rashica e compagni perdano di vista i tre punti, occhio però alle sorprese.

Scivolando nelle ultime posizioni, vero e proprio incrocio pericoloso tra Twente e Sparta Rotterdam, che nella loro ventiquattresima uscita stagionale si sfideranno in una specie di aut-aut sportivo. Chi perde infatti, peggiorerà ulteriormente la propria posizione di classifica, andando ad aumentare le proprie chance di retrocessione. Trasferta potenzialmente fruttuosa, al contrario, per il Willem II, in casa di un ADO Den Haag attualmente lontano dalla zona retrocessione e dunque non animato dall’obbligo di fare punti. Infine, spera in un successo il VVV Venlo, che contro il Groningen potrebbe risalire ancora la classifica.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

16.02. 20:00 Venlo Groningen

17.02. 18:30 Vitesse Excelsior

17.02. 19:45 Breda Alkmaar

17.02. 19:45 PSV Heerenveen

17.02. 20:45 Den Haag Willem II

18.02. 12:30 Roda Utrecht

18.02. 14:30 Feyenoord Heracles

18.02. 14:30 Twente Sparta Rotterdam

18.02. 16:45 Zwolle Ajax