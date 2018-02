Eredivisie: il PSV Eindhoven vuole tornare a sorridere, chance importante per Roda e Breda

Obbligo riscatto, per il PSV Eindhoven, che nella venticinquesima giornata di Eredivisie cercherà di battere il Feyenoord in uno dei match più interessanti di questa giornata. Gli attuali campioni d'Olanda cercheranno di vincere, i bazoer proveranno a fare il colpo gobbo. A caccia del quinto successo di fila, invece, l'Ajax, che in casa non dovrebbe avere problemi contro un ADO Den Haag arcigno ma meno dotato tecnicamente: occhio però alle sorprese. Novanta minuti ugualmente agevoli per l'AZ Alkmaar, che in casa potrebbe seriamente dilagare contro uno Sparta Rotterdam in crisi ma costretto a fare punti per continuare a mantenersi a galla.

Nel calderone dei playoff-Europa League, potrebbe seriamente migliorare la propria posizione l'Utrecht, che in casa e contro il Twente metterà sicuramente nel mirino tre punti davvero pesanti. Difficile fare pronostici, i padroni di casa sono però favoriti. Dopo due sconfitte consecutive, vuole tornare a sorridere il PEC Zwolle, che in casa dell'Heracles Almelo dovrà fare i conti con i propri limiti e le proprie potenzialità. Il PEC proverà a fare il colpo gobbo, i bianconeri a risollevare la propria situazione. Sfida tra "gialloneri", invece, Venlo-Vitesse, match equilibrato e di difficile previsione: il VVV potrebbe far leva sul fattore casa, il Vitesse su un collettivo più forte.

In basso, chance importantissima per il Roda, in casa di un Willem II non insuperabile. I gialloneri cercheranno un successo capace di dargli una vera e propria linfa vitale, il Willem proverà ad allontanarsi dalla zona rossa. Novanta minuti lontano dalle mura amiche, invece, per il NAC Breda, in casa di un Groningen insipido ma comunque distante dalle posizioni di bassa classifica. Il Breda ha voglia di successo, i biancoverdi venderanno cara la pelle. Potrebbe vincere e rientrare a pieno diritto nella realtà Europa League, infine, l'Heerenveen, che in casa non dovrebbe avere problemi contro l'Excelsior.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

23.02. 20:00 Groningen Breda

24.02. 18:30 Alkmaar Sparta Rotterdam

24.02. 19:45 Heerenveen Excelsior

24.02. 19:45 Heracles Zwolle

24.02. 20:45 Venlo Vitesse

25.02. 12:30 Ajax Den Haag

25.02. 14:30 Feyenoord PSV

25.02. 14:30 Willem II Roda

25.02. 16:45 Utrecht Twente