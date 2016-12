AS: "Messi-Barcellona, rinnovo da 35 milioni netti a stagione"

Giorni caldi a Barcellona, non solo per il derby contro l'Espanyol in programma domenica sera. Giorni caldi per quanto riguarda il tema rinnovi, uno su tutti quello di Leo Messi. Il contratto che lo lega al Barca scadrà nel 2018 e la priorità del club Catalano è quella di rinnovare con il suo miglior giocatore fino al 2022, ossia l'anno in cui verrà inaugurato il nuovo Camp Nou. Negli ultimi giorni ci sono stati sviluppi importanti per quanto riguarda la vicenda.

Jorge, il padre-agente di Leo, si trova nella città Catalana da ormai due settimane per discutere le modalità ma soprattutto le cifre del nuovo contratto del giocatore che ha infranto tutti i record con la Camiseta Blaugrana. Secondo AS, infatti, Bartomeu avrebbe offerto 35 milioni netti a stagione (70 lordi). Questo importo supera di gran lunga i 24 milioni netti che Messi percepisce, anche se in questa in questa stagione il giocatore si è visto aumentare lo stipendio di cinque milioni per le vicende legate al mancato pagamento dei diritti di immagine da parte del Barcellona tra il 2010 ed il 2013, un conto saldato insomma.

Messi, dunque, con il nuovo contratto dovrebbe guadagnare come Neymar, anche se il contratto di O'Ney comprende già i bonus. Il Barca potrebbe ritrovarsi a pagare 140 milioni lordi l'anno per i suoi due gioielli. Non una cifra qualsiasi, ma il tutto potrebbe essere favorito dal nuovo sponsor Rakuten che potrebbe far fruttare nuovi capitali all'interno del club Catalano. Sempre secondo AS dovrebbe essere decisiva la prima settimana di gennaio per mettere nero su bianco il nuovo contratto che legherà Messi al Barcellona fino al 2022, poi probabilmente ci sarà il ritorno, come da lui anticipato tante volte, al Newell's Old Boys.