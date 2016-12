Liga - Il Barcellona travolge l'Espanyol: 4-1 al Camp Nou

Tutto facile per il Barcellona che, al Camp Nou, batte l'Espanyol 4-1 ed accorcia momentaneamente sul Real Madrid che non ha giocato a causa della finale del mondiale per club vinta in Giappone. Le reti portano la firma di Suarez (doppietta per lui) Jordi Alba e Messi, quest'ultimo protagonista di azioni superlative in due degli altri tre gol. Con questa vittoria gli uomini di Luis Enrique salgono a quota 34 mentre l'Espanyol rimane a metà classifica.

Per quanto concerne il capitolo formazioni solito 4-3-3 del Barcellona con due novità: Mascherano al posto di Umtiti e Denis Suarez al posto di Rakitic mentre in attacco confermata la MSN. L'Espanyol risponde con un 4-4-2 con Moreno e Caicedo davanti mentre a centrocampo spazio a Diop e Javi Fuego.

Il tema della partita è chiaro: Barcellona che fa la partita e l'Espanyol che aspetta ma la prima occasione il Barca la crea in contropiede con il filtrante di Neymar impatta sul destro di Leo Messi che metta a lato di pochissimo. E' il preludio al vantaggio perchè al 18' lancio illuminante di Iniesta a cercare Suarez il quale controlla a seguire e batte Diego Lopez con un diagonale, 1-0. Al 30', come all'inizio della partita, vicinissimo al gol il Barcellona su azione di contropiede dopo il calcio di punizione sbagliato dall'Espanyol, Messi calcia in porta e fa la barba al palo anche grazie ad una deviazione. Tanta difficoltà per l'Espanyol che comunque si fa vedere per la prima volta, dalle parti di Ter Stegen, al 37' con un pallone stupendo d'esterno di Diop all'indirizzo di Javi Lopez che stoppa e calcia verso la porta e la sfera termina di poco alta.

Ripresa che vede sempre il Barca premere sull'acceleratore come al 49' quando Messi si accentra e calcia ma la palla esce di un metro alla destra di Lopez. Un minuto dopo imbucata di Messi per Suarez ma stavolta Diego Lopez riesce a metterci una pezza mandando la sfera in angolo. Nella stessa azione il portiere ex Milan si fa male, al suo posto Roberto. Partita che viaggia a ritmi lenti, poche occasioni, con il Barcellona che si limita a controllare il pallone in attesa del varco giusto per poter colpire. Il momento giusto arriva al 67' azione strepitosa di Leo Messi che salta tutta la difesa dell'Espanyol, calcia in porta ma trova la risposta corta di Roberto e sulla ribattuta insacca a porta vuota Suarez.

Passano 120 secondi ed ecco il tris: ancora un'azione strepitosa della Pulce che con due dribbling salta tre uomini dell'Espanyol e serve Jordi Alba che tutto sol davanti a Roberto firma il tris, 3-0. Il Barcellona concede poco ma quando lo fa paga perchè al 79' in contropiede l'Espanyol accorcia con David Lopez che con un bel piatto sinistro batte Ter Stegen, 3-1. Il Barcellona si rituffa in avanti e all' 86' sfiora il poker: Finta e controfinta in area di rigore di Messi che salta due difensori ma il suo mancino in diagonale termina di poco fuori. Alla fine Messi il gol lo trova al 90' azione magistrale del Barcellona con la Pulce che parte verso la porta, la da a Suarez che scucchiaia a sua volta per la Pulce che tocca quel tanto che basta il pallone per il poker, 4-1 e fischio finale: Barcellona batte Espanyol e accorcia momentaneamente sul Real Madrid.