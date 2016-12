Liga - Barcellona, Siviglia e Villarreal da sballo, mentre risorge l'Atletico Madrid

Google Plus

Liga - Barcellona, Siviglia e Villareal da sballo mentre risorge l'Atletico Madrid

Il posticipo di ieri sera tra Athletic Bilbao e Celta Vigo ha chiuso, o quasi, la sedicesima giornata di Liga. Quasi, perchè all'appello manca il Real Madrid che recupererà nell'anno nuovo il match contro il Valencia di Prandelli. Una giornata atipica, per gli standard di quest'anno, visto che le prime sette in classifica hanno vinto e dunque nei quartieri alti nulla è cambiato. Show di Barcellona e Siviglia che hanno rifilato quattro gol ad Espanyol e Malaga mentre l'Atletico è risorto, battendo di misura il Las Palmas. Di seguito il resoconto completo di questa sedicesima giornata.

Leo Messi, protagonista assoluto del match tra Barcellona ed Espanyol

Il match clou di questo turno era sicuramente il derby della Catalogna tra Barcellona ed Espanyol: un derby senza storia visto che il divario tra le due squadre è sembrato fin troppo netto con gli uomini di Luis Enrique che sono andati in vantaggio con Suarez nel primo tempo; poi, nella ripresa, si è scatenato Messi che ha propiziato la doppietta di Suarez ed il gol di Alba con due giocate al limite del paranormale e poi ha trovato la gioia personale dopo la rete di David Lopez per gli ospiti. Barcellona momentaneamente a meno tre dal Real Madrid.

Il Siviglia, al Sanchez Pizjuan ha disintegrato il Malaga giocando, forse, il miglior primo tempo della gestione Sampaoli, con un 4-0 targato Vitolo, Ben Yedder e Vietto (doppietta); il gol di Sandro Ramirez è valso solo per le statistiche.

Siviglia schiacciasassi: demolito il Malaga 4-1 grazie ad un super Vietto

Lo spettacolo lo ha fatto vedere anche il Villareal che ha superato fuori casa lo Sporting Gjion per 3-1 grazie alle reti di Dos Santos (la seconda consecutiva), Sansone e Pato, mentre per i padroni di casa a nulla è servita la segnatura di Carmona. A pari punti con il Submarino Amarillo c'è anche la Real Sociedad di Sacristan che ha ottenuto la terza vittoria nelle ultime cinque partite battendo 2-0 il Granada, fuori casa, grazie al gol di Junami e Jon. Sprazzi di Atletico Madrid, con la squadra del Cholo che al Calderon ha regolato il Las Palmas di misura. Decisivo il gol di Saul Niguez ad inizio ripresa.

L'Atletico di Simeone risorge: battuto il Las Palmas di misura

Grandi emozioni e pathos nel posticipo del San Mames tra Athletic Bilbao e Celta Vigo con i Galiziani che sono passati in vantaggio con il solito Aspas ma negli ultimi otto minuti sono stati raggiunti da un rigore di Aduriz e superati da un gol di San Jose alla sirena. Nell'anticipo, invece, l'Alaves ha trionfato di misura sul Betis Siviglia con il gol del solito Deyverson. Un po' meno tranquillo sarà il natale dell'Osasuna visto che la squadra di Caparros è crollata a La Coruna sotto i colpi del solito Andone e di Babel.

Vittoria allo scadere per l'Athletic Bilbao contro il Celta Vigo

Un solo pareggio in questa sedicesima giornata, quello tra Leganes ed Eibar, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio con Guerrero, ma sono stati ripresi da Bebe nell'ultimo quarto d'ora. Adesso pausa natalizia, poi si tornerà in campo il 7 gennaio con Villarreal-Barcellona e Real Sociedad-Siviglia.