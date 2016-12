Copa del Rey: tocca al Barça e Prandelli

Google Plus

Carles Alena fermato in scivolata durante Hercules - Barcellona (goal.com)

Siviglia - Formentera (19:00) - I ragazzi di Sampaoli sono praticamente sicuri del passaggio del turno grazie alla vittoria per 5-1 in trasferta. Tuttavia il Siviglia vuole concludere il 2016 in positivo ed il match del Pizjuan promette gol.

Eibar - Gijon (19:00) - L'Eibar dopo la vittoria per 2-1 dell'andata riceve lo Sporting al Molinón in una sfida equilibrata. Seppure la squadra di Mendilibar pare favorita, non sono da escludere eventuali sorprese.

Deportivo la Coruña - Betis (21:00) - Un'altra sfida interessante con il Deportivo che cerca di ribaltare il risultato di 1-0 a favore del Betis. Gli uomini di Garitano daranno il tutto per tutto in una sfida che promette spettacolo al Municipal de Riazor.

Valencia - Leganes (21:00) - Al Mestalla, la squadra di Prandelli cercherà di guadagnarsi il passaggio del turno dopo la vittoria per 3-1 nel match di andata. La stagione finora deludente in campionato spinge il tecnico italiano a pretendere un risultato positivo in Copa per vivere un natale più sereno.

Osasuna - Granada (21:00) - A pamplona l'Osasuna cercherà di radrizzare il risultato del match dell'andata vinto dai Granadinos per 1-0 grazie al gol di Toral. I rojillos arrivano da 6 sconfitte consecutive ma contano sul supporto del pubblico di casa per tornare alla vittoria.

Barcellona - Hercules (22:00) - Dopo l'1-1 dell'andata ad Alicante i blaugrana sono tenuti a fare risultato per evitare brutti scherzi. Peseranno le assenze di Messi, Suarez, Neymar e Piqué ma Luis Enrique si affiderà ad Arda Turan e compagni per mettere il passaggio del turno in cassaforte.