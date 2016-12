Spagna - Aduriz rinnova con l'Athletic Bilbao

Aritz Aduriz in azione contro il Rapid Vienna (ANSA)

E' stato ufficializzato stamattina - e comunicato dalla società tramite il proprio sito web e il proprio profilo twitter - il rinnovo di Aritz Aduriz, attaccante basco di 36 anni in forza all'Athletic Bilbao. Un gran colpo per la società basca che si è assicurata le prestazioni e i gol del giocatore fino al 2018, rinnovando il quadriennale stabilito nel 2012 e aggiungendoci una clausola rescissoria di ben 40 milioni.

Aduriz ha cominciato benissimo la stagione, trascinando i suoi, in piena lotta per la qualificazione all'Europa League, nella Liga ed è stato tra i principali artefici della difficilissima qualificazione ai sedicesimi della competizione europea, con passaggio del turno solo all'ultima giornata contro un grande Sassuolo. Proprio nell'ultima sfida contro i neroverdi l'attaccante basco ha deciso tutto con un gran colpo di testa per il sorpasso Athletic e con un gran passaggio, sempre di testa, per l'accorrente Lekue che ha chiuso definitivamente i conti con il terzo gol.

L'Athletic Bilbao si tiene quindi il suo gioiello e miglior marcatore in attività della squadra con 180 reti. Meglio di lui solo Daniel Ruiz-Bazan con 199 e l'inarrivabile Telmo Zarra con 336 marcature. Un attaccante capace di fare reparto da solo, forte di testa e sulle sponde, ma che non manca di abilità con i piedi ed è capace di farsi trovare sempre nel posto giusto al momento giusto. Una bandiera ormai per il team basco, che avrebbe forse meritato palcoscenici migliori ma a cui non è mai pesato il rimanere in un team comunque storico per il calcio spagnolo. Per lui anche un gol in nazionale, pur essendo entrato nel giro abbastanza tardi e mai a "tempo pieno", a Marzo contro l'Italia di Antonio Conte in una delle ultime amichevoli prima dell'europeo.