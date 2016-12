Copa del Rey, sorteggio ottavi di finale: subito il Siviglia per il Real

Luciano Vietto, autore di una tripletta nella gara di ritorno del Siviglia contro il Formentera. Fonte: Liga.es

Con le partite disputatesi ieri, il tabellone della Copa del Rey 2016-2017 si è allineato agli ottavi di finale. Ultime squadre a qualificarsi tra le migliori sedici, l'Alavès (3-0 ieri al Nastic, reti di Edgar, Sobrino e Krsticic), il Celta Vigo (1-0 al Murcia, gol di Marcelo Diaz), l'Athletic Bilbao (3-0 al Racing Santander, reti di Etxeita, Raul Garcia e Inaki Williams), e l'Alcorcòn, club di seconda divisione, che l'ha spuntata ai rigori al Cornellà El Prat contro l'Espanyol (nei tempi regolamentari Hernan Perez aveva risposto ad Alvaro).

Si sono quindi sorteggiati oggi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, senza alcuno sbarramento o limite per gli incontri tra le sedici squadre. E una delle sfide più affascinanti (che si disputeranno, tra andata e ritorno, il 4 e l'11 gennaio, anche se i dettagli relativi ad orari e anticipi e posticipi devono ancora essere forniti) sarà quella tra Real Madrid e Siviglia. I freschi campioni del mondo dovranno infatti vedersela (andata al Santiago Bernabeu, ritorno al Sanchez-Pizquàn) con gli andalusi di Jorge Sampaoli, reduci dall'aver segnato ben tredici gol nelle ultime due partite casalinghe (quattro al Malaga in Liga, nove al malcapitato Formentera in Copa). Sorteggio ostico anche per i detentori del trofeo, i catalani del Barcellona, opposti ai baschi dell'Athletic Bilbao, con la gara d'andata che si disputerà a San Mamès. Più fortunato l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che affronterà i canari del Las Palmas di Quique Setièn, appena sconfitti (1-0, gol di Saùl) nell'ultima giornata di campionato. Cesare Prandelli e il suo Valencia dovranno invece superare l'ostacolo Celta Vigo, mentre si preannuncia equilibrata e spettacolare l'eliminatoria tra Real Sociedad e Villarreal. A chiudere il quadro degli ottavi, le sfide tra Deportivo La Coruna ed Alaves, tra Osasuna ed Eibar, e quella tra le uniche due squadre di seconda divisione ancora in corsa, vale a dire Alcorcòn e Cordoba. Questi tutti gli accoppiamenti:

Las Palmas - Atletico Madrid

Alcorcòn - Cordoba

Athletic Bilbao - Barcellona

Real Madrid - Siviglia

Real Sociedad - Villarreal

Deportivo La Coruna - Alavès

Valencia - Celta Vigo

Osasuna - Eibar