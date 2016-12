Liga, il Barcellona prenota Joao Cancelo per giugno

Joao Cancelo con la maglia del Valencia. EFE

Secondo quanto riportato oggi in esclusiva dal quotidiano catalano Sport, il ventiduenne portoghese Joao Cancelo sarà un giocatore del Barcellona a partire dalla prossima stagione. I blaugrana sarebbero infatti disposti a sborsare i trenta milioni richiesti dal Valencia per prelevarlo a titolo definitivo, mentre sarebbe già arrivato l'ok del giocatore, ottenuto dopo un incontro della dirigenza del Barça con il potente procuratore Jorge Mendes.

Sport spiega come sull'esterno portoghese ci fosse anche la concorrenza di altre grandi squadre europee come Chelsea e Bayern Monaco, bruciate dall'affondo blaugrana delle ultime ore. Joao Cancelo rimarrà comunque a Valencia fino a giugno: questa una delle condizioni alla cessione posta dal club di proprietà del magnate di Singapore Peter Lim. Con l'operazione Cancelo il Barcellona coprirebbe così il buco lasciato in rosa dall'addio di Dani Alves, mai adeguatamente sostituito da Aleix Vidal, giunto in Catalogna dal Siviglia un anno fa (dopo la fine del blocco del mercato imposto dalla FIFA) ma in continua difficoltà nei rapporti con l'allenatore Luis Enrique. Attualmente il ruolo di terzino destro è ricoperto dal canterano Sergi Roberto, che si sta disimpegnando bene anche da esterno di difesa, pur essendo un centrocampista di quantità e qualità. Cancelo ha superato così la concorrenza di altri terzini come Serge Aurier del Paris Saint Germain e Djibril Sidibè del Monaco: la sua clamorosa capacità di corsa, unita a una tecnica notevole, fa di questo ventiduenne cresciuto nella Barreirense e nel Benfica già uno dei migliori interpreti della corsia destra di tutto il panorama calcistico europeo.

Utilizzato da Cesare Prandelli anche in una posizione più avanzata (alto nel 4-2-3-1 o a tutta fascia nel 3-5-2), Joao Cancelo si è imposto all'attenzione degli addetti ai lavori a partire dalla scorsa stagione, nonostante le difficoltà incontrate nell'ultimo biennio della squadra del Mestalla. Con Cancelo si arricchirebbe dunque la colonia di ex giocatori del Valencia finiti poi al Barcellona. Nella rosa blaugrana sono infatti presenti ex come Jordi Alba (catalano, ma affermatosi nel club dei pipistrelli), Paco Alcacer (discusso attaccante centrale acquistato negli ultimi giorni del mercato estivo 2016), Andrè Gomes (altro portoghese, fiore all'occhiello dell'ultima campagna acquisti blaugrana) e Jeremy Mathieu (difensore francese arrivato nel 2014). Intanto, in attesa dello sbarco di Joao Cancelo, previsto come detto per giugno, il Barça potrebbe cautelarsi a gennaio con l'esperto croato Darijo Srna, bandiera dello Shakthar Donetsk. L'alternativa sarebbe costituita dal serbo Branislav Ivanovic, finito ai margine del progetto tecnico di Antonio Conte al Chelsea. In realtà la prima scelta dei dirigenti blaugrana sarebbe stata Hector Bellerìn, canterano in forza all'Arsenal, che però ha appena rinnovato il suo contratto che lo lega ai Gunners di Arsene Wenger. Scartate invece le piste che portavano a un altro portoghese, Cedric del Southampton, e a Victor Moses del Chelsea.