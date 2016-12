Liga: slitta il rinnovo di Iniesta, il Barcellona tentenna su alcune richieste

Andrés Iniesta con la maglia del Barcellona | www.agentianonimi.com

Sembra impossibile, eppure è così. Secondo quanto appreso dalla Spagna, infatti, il Barcellona avrebbe serie difficoltà a rinnovare il contratto ad Andrés Iniesta a causa delle richieste troppo alte del campione. Vero e proprio pilastro del club catalano ormai da più di dieci anni, Don Andrés continua a stupire con le proprie prestazioni, anche se la carta di identità non più verde comincia a farsi sentire.

Parlando del proprio contratto, Iniesta vorrebbe concludere la carriera al Barça, con un contratto importante ed economicamente inferiore solo a quello del tridente offensivo composto da Messi, Neymar e Suarez. Nulla di preoccupante, comunque: considerando il ruolo nevralgico del centrocampista, infatti, appare francamente difficile che il Barcellona se ne privi, lasciandolo andare a parametro zero nel 2018, seguendo cioè la normale scadenza del contratto.

Parlando a Marca, Iniesta ha gettato acqua su fuoco, sottolineando la sua decisa volontà di concludere la carriera nel club blaugrana: "Non ho potere nel club, non sono Presidente. e la situazione continua a essere ottima come adesso non ci sarà nessun problema. Il club e io abbiamo lo stesso desiderio. Adesso ho ancora un anno e mezzo di contratto e sarebbe logico rinnovare il prima possibile".