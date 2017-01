Barça - Turan ai titoli di coda: l'esterno turco è già nel mirino dei cinesi

Google Plus

Photo by "Alfredo Pedullà"

L'avventura di Arda Turan con la maglia del Barcellona potrebbe presto giungere al capolinea. L'esterno turco classe '87 è in rotta con Luis Enrique e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra dalla quale ripartire. Il ragazzo, all'epoca, venne pagato circa 40 milioni di euro dall'Atletico Madrid, ma l'impatto con i blaugrana non è stato memorabile: è riusciuto soltanto a collezionare 28 presenze, condite da soli 4 goal. Decisamente numeri che non gli appartengono visto il valore dimostrato a Madrid.

Il rapporto con l'allenatore è gelido, ma con la società scorre buon sangue. Ottimo feeling da entrambe le parti, ma purtroppo quando un giocatore del genere fatica a trovare spazio occorre una soluzione che accontenti tutti. L'ipotesi della cessione, infatti, sta prendendo sempre più quota. Tuttavia, il Barcellona ha dichiarato che non intende svendere o prestare il calciatore per non vedere perduto parte dell'importante investimento effettuato nel luglio 2015.

"Sono molto felice al Barcellona, ho un contratto che mi lega al club fino ai 33 anni e sono nel club più grande al mondo. Mi sento parte importante della rosa del Barcellona". Queste sono le dichiarazioni rilasciate ai microfoni della stampa turca riguardo a una sua possibile partenza. Le offerte però sono già arrivate, una sostanziosa in particolare dalla sempre più predominante Cina.

ll nazionale turco è entrato nel mirino del Guangzhou Evergrande, formazione allenata da Felipe Scolari. Sul piatto ballano 40 milioni di euro pronti per essere versati nelle casse blaugrana, con uno stipendio di 18 milioni netti all'anno per il calciatore. Sembrerà strano, ma il diretto interessato non sembrerebbe interessato all'aspetto economico, bensì a dire la sua con la maglia del Barcellona. C'è da apprezzare la volontà e la fedeltà, ma cosa ne penserà Luis Enrique?

Altre offerte potrebbero arrivare dall'Inghilterra e dalla Francia, con il PSG di Emery che lo accoglierebbe a braccia aperte essendo proprio un pupillo dell'ex tecnico del Siviglia. Resteremo vigli sull'argomento, ma per il momento la volontà di Arda Turan è quella di rimanere al Barcellona e di resistere all'offerta faraonica giunta dalla Cina.