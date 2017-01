Liga: brutta tegola per il Real Madrid, si ferma Pepe in allenamento

Pepe con la maglia del Real Madrid | Source: www.tintherthao24,.com

Brutta tegola per il Real Madrid, che per i prossimi mesi dovrà fare a meno del difensore portoghese Pepe. A poco più di un mese della delicata sfida in Champions League contro il Napoli, infatti, il roccioso difensore si è fermato in allenamento, accusando un dolore al polpaccio della gamba sinistra.

Fermatosi immediatamente, il giocatore della Nazionale portoghese di calcio si è sottoposto alle prime visite presso la Sanitas la Moraleja University Hospital, dove gli è stata diagnosticata una lesione di secondo grado proprio al polpaccio della gamba sinistra. Le condizioni del giocatore verranno dunque monitorate nei prossimi giorni.

Ecco quanto scritto dal club spagnolo in un comunicato ufficiale: "Dopo gli accertamenti medici realizzati al nostro giocatore Pepe, presso l’Ospedale Universitario Sanitas, è stata diagnosticata una lesione di secondo grado al polpaccio interno della gamba sinistra. Seguiranno aggiornamenti.”