Copa del Rey, Valencia a picco con il Celta. Vola l'Eibar, rimonta Depor

Iago Aspas e compagni esultano dopo il gol dello 0-1 al Mestalla. Fonte: LaLiga.es

Si sono disputate ieri le prime gare di andata degli ottavi di finale di Copa del Rey. Tante le vittorie esterne, compresa quella dell'Atletico Madrid sul campo del Las Palmas. Ma a far notizia è ancora una volta il tonfo del Valencia, travolto al Mestalla dal Celta Vigo di Eduardo Berizzo. Pesanrte k.o. casalingo anche per l'Osasuna, che subisce un netto 0-3 a El Sadar contro l'Eibar, mentre il Deportivo La Coruna rimonta l'Alavès al Riazòr.

Valencia - Celta Vigo 1-4

Inizio da incubo per il Valencia del traghettatore Voro Gonzalez: dopo neanche due minuti di gioco Javier Jimenez Garcia stende in area Pablo Hernandez. Calcio di rigore trasformato da Iago Aspas, che spiazza Domenech. Passano dieci minuti, e Joao Cancelo perde un pallone sanguinoso al limite dell'area: Theo Bongonda non si fa pregare e, complice una deviazione di Gimenez Garcia, raddoppia. Tutto troppo facile per i galiziani, che al 18' calano il tris. E' ancora Bongonda a fuggire indisturbato sulla sinistra e a mettere in mezzo all'area un pallone sul quale si avventa Daniel Wass che fredda nuovamente Domenech. A inizio ripresa Rodrigo si fa stendere in area da Sergio Alvarez (solo ammonito): calcio di rigore anche per il Valencia, convertito in rete da Dani Parejo. La rimonta dei padroni di casa è però solo un'illusione, perchè il Celta è micidiale negli spazi, e a un quarto d'ora dalla fine chiude i conti con lo svedese John Guidetti, servito alla perfezione da Theo Bongonda.

Daniel Wass dopo il gol dello 0-2. Fonte: LaLiga.es

Osasuna - Eibar 0-3

L'Osasuna si conferma una delle peggiori squadre del campionato spagnolo, facendosi travolgere a El Sadàr dall'Eibar. I baschi dominano sin dal primo minuto, trovando il gol del vantaggio al 27', con Nano che in spaccata trasforma in rete un bel pallone messo in mezzo dalla sinistra da Luna. Navarri che provano a reagire con Oriol Riera e Sergio Leòn, ma vanno ancora k.o. nella ripresa, al 74', quando Bebè segna di potenza dal centro dell'area dopo una serie di batti e ribatti. Nel finale c'è gloria anche per Adriàn, che di testa fa 0-3 all'89' su assist di Arbilla.

Esultanza dei giocatori dell'Eibar. Fonte: LaLiga.es

Deportivo La Coruna - Alavès 2-2

Al Riazòr l'Alavès è già in vantaggio dopo due minuti e mezzo, grazie alla rete di Christian Santos, che sfrutta un errore difensivo di Arribas per controllare in area e battere Rubèn. Baschi che sfiorano in due occasioni il raddoppio con Camarasa, prima di trovarlo al 45': fallo di Mosquera in area di rigore su Marcos Llorente, e penalty trasformato da Edgar. Il Depor però non ci sta, e reagisce nella ripresa, fino a trovar il gol che dimezza lo svantaggio, messo a segno da Bruno Gama con una grande azione personale al 73'. L'assedio dei galiziani alla porta dell'Alavès conduce infine al pareggio, grazie a Joselu, che all'ultimo minuto di recupero trova di testa (in mischia su calcio piazzato) la rete del pari che fa esplodere il Riazòr.