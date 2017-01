Copa del Rey, Real Sociedad show contro il Villarreal. Pari tra Alcorcòn e Cordoba

Esultanza dei giocatori della Real Sociedad al terzo gol di Oyarzabal. Fonte. LaLiga.es

Il piatto forte della serata di ieri in Copa del Rey era rappresentato senza dubbio dall'andata degli ottavi di finale tra il Real Madrid e il Siviglia al Santiago Bernabeu, match vinto dai merengues di Zidane per 3-0 (doppietta di James Rodriguez e gol di Varane). Eppure il programma offriva agli appassionati di calcio spagnolo almeno un'altra sfida interessante, quella tra Real Sociedad e Villarreal, oltre all'accoppiamento tra le due squadre di seconda divisione rimaste in tabellone, Alcorcòn e Cordoba.

Real Sociedad - Villarreal 3-1

All'Anoeta Real Sociedad e Villarreal si sono presentate praticamente in formazione tipo, in un'eliminatoria sulla carta tra le più incerte degli ottavi di finale. Dopo quattro minuti occasione per gli ospiti, con tiro da fuori di Roberto Soriano respinto da Rulli, ma al 16' baschi già in vantaggio con Willian Josè, abilissimo a scavalcare Sergio Asenjo con un tocco morbido su delizioso invito di Oyarzabal. Il gol galvanizza gli uomini di Eusebio, che raddoppiano poco dopo la mezz'ora: stavolta è il Villarreal a concedere la rete, con Josè Angel che alza un orribile campanile in area di rigore, sul quale pasticciano a loro volta Mario Gaspar e Sergio Asenjo, consentendo a Carlos Vela di segnare tutto solo a porta vuota. Il portiere del Submarino Amarillo si riscatta nella ripresa su un bel colpo di testa di Willian Josè, ma non può nulla al 72' contro Mikel Oyarzabal. Il giovane basco si invola sulla fascia sinistra, si accentra per poi ritornare sul suo piede forte contro Musacchio e lasciar partire un mancino che si insacca sotto la traversa. Villarreal che riesce a trovare il gol della speranza per il ritorno cinque minuti più tardi, quando Manu Trigueros calcia in porta da distanza siderale, trovando l'incrocio dei pali contro un Rulli non perfetto nell'occasione. All'80' a Pato non riesce una conclusione al volo che sarebbe valsa il 3-2.

Alcorcòn - Cordoba 0-0

Si salva il Cordoba sul campo dell'Alcorcòn, nella sfida tra le cenerentole di questa edizione della Copa del Rey. Padroni di casa nettamente più pericolosi, in particolar modo nel secondo tempo, quando creano diverse occasioni da rete, andando a sbattere contro il muro eretto dal portiere avversario Kieszek. Finale dunque amaro per l'Alcorcòn, in diverse circostanze vicino al vantaggio, e che ora dovrà invece giocarsi la qualificazione in Andalusia.