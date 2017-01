Coppa del Re - Stoico Athletic Bilbao: in nove batte il Barcellona 2-1

E' successo di tutto al San Mames tra Athletic Bilbao e Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re. A spuntarla è la squadra di Valverde che batte 2-1 gli uomini di Luis Enrique grazie ai gol di Aduriz e Williams mentre per il Barca gol della speranza di Messi che poi colpisce il palo nel finale. Stoico Athletic che sul 2-1 rimane in 9 per i rossi a Raul Garcia ed Iturraspe ma resiste. E' solo il primo round però, tra una settimana si gioca al Camp Nou.

Fonte foto: liga

Per quanto riguarda le formazioni l'Athletic si presenta con un 4-2-3-1 con Williams, Raul Garcia e Saborit dietro l'unica punta Aduriz. Formazione titolare anche per il Barcellona che si presenta con il classico 4-3-3 con la MSN davanti.

Parte forte l'Atheltic Bilbao che pressa altissimo e non permette al Barcellona di orchestrare la manovra mentre Aduriz e Williams creano i primi grattacapi a Ter Stegen, di contro il Barca reagisce con un tiro di Messi che termina di poco a lato. La prima chance vera della partita arriva al 20' ed è proprio per gli uomini di Luis Enrique Messi dalla fascia destra disegna un arcobaleno per la testa di Piquè, che s'inserisce bene e impatta, spedendo di pochissimo a lato. E' solo un fuoco di paglia perchè al 25' il Bilbao passa: Iniesta perde un, riparte Aduriz, che va palla al piede in avanti. Allarga a Raul Garcia, che crossa proprio per Aduriz: il basco da due passi non sbaglia il colpo di testa, 1-0. Il Barcellona va in totale black-out e al 28' arriva il raddoppio Basco: altra palla persa sulla propria trequarti dal Barcellona, Aduriz fa subito da sponda per Williams, che spara un siluro dall'interno dell'area di rigore e non lascia scampo a Ter Stegen, 2-0.

Il Barcellona è in totale confusione e al 31' l'Atheltic prova a chiuderla con una ancora palla in profondità per Williams, che da posizione defilata spara il destro che termina a lato. Nel finale i ritmi si abbassano ma il Barcellona al 45' protesta: Neymar dopo un dribbling in area viene steso da Etxeita. Per l'arbitro è tutto regolare ma dal replay si può vedere che è rigore netto. La prima frazione termina con il doppio vantaggio del Bilbao.

fonte foto: liga

Nella ripresa è un altro Barcellona e al 52' i Blaugrana accorciano subito le distanze con una punizione di Messi con la palla scavalca la barriera, Iraizoz tocca ma non riesce a toglierla dalla porta, 2-1. Il Bilbao stacca un po' la spina ed il Barca flerta col pari: al 64' Neymar riceve sul vertice dell'area di rigore, tiro a giro del brasiliano, Iraizoz ci arriva e devia in angolo. Il secondo tempo non è elettrico come il primo ma la svolta arriva al 74' quando Raul Garcia abbatte Neymar e si prende il secondo giallo lasciando i suoi in dieci. La situazione si complica ulteriormente all' 80' quando Neymar viene abbattuto dal già ammonito Iturraspe che si becca anche lui il rosso lasciando i suoi in nove.

Fonte foto: liga

Finale drammatico: il Barcellona attacca a spron battuto mentre l'Atheltic si difende come può cercando di coprire ogni spazio. La più grande occasione per gli uomini di Luis Enrique arriva alla sirena quando da calcio d'angolo Piquè cinchischia in area, arriva Messi che spara ma la palla si infrange clamorosamente sul palo con Alcacer che poi mette fuori da ottima posizione tra le grida festanti del San Mames. E' l'ultima emozione di un match elettrico e pazzesco: il Bilbao batte il Barcellona per 2-1 ma a Messi e compagni basta un gol per ribaltare tutto.