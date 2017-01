Liga, 17^ giornata. Il Real riparte dal Granada, ostacolo Villarreal per il Barça. Siviglia all'Anoeta

Messi, Jordi Alba, Neymar e Suarez festeggiano durante il derby con l'Espanyol. Fonte: LaLiga.es

Dopo aver iniziato l'anno con le gare di andata degli ottavi di finale di Copa del Rey, il calcio spagnolo riprende nel week-end a pieno regime con le sfide della diciassettesima giornata di Liga. Torna in campo il Real Madrid, reduce dalla parentesi mondiale e dal tris rifilato al Siviglia, contro il Granada al Santiago Bernabeu. Turno sulla carta favorevole ai merengues, in quanto Barcellona e Siviglia saranno impegnate in trasferta su campi difficili, rispettivamente al Madrigàl contro il Villarreal e all'Anoeta contro la Real Sociedad. Ostacolo basco anche per l'Atletico Madrid di Simeone, di scena a Ipurua contro l'Eibar, mentre lunedì sera il Valencia dell'ormai ex Prandelli volerà a Pamplona per una sfida salvezza contro l'Osasuna, che ha appena esonerato Joaquin Caparròs. Il programma completo:

Venerdì 6 gennaio. Ore 20.45. Espanyol - Deportivo La Coruna. Diverse assenza per Quique Sanchez Flores, che al Cornellà el Prat dovrà fare a meno di Diego Lopez, Javi Lopez e Diop. Annunciata una formazione offensiva, con Caicedo e Gerard Moreno di punta, Piatti e Hernan Perez sugli esterni, contro un Depor che si è appena tirato fuori dalla zona calda, e che recupera Florin Andone in attacco.

Sabato 7 gennaio. Ore 13. Real Madrid - Granada. Classico testacoda al Santiago Bernabeu (il Granada di Alcaraz è penultimo a nove punti), dove il Real di Zidane è ancora alle prese con l'emergenza infortuni. Coppia obbligata di centrali di difesa (Varane e Nacho), mentre gli unici cambiamenti rispetto alla sfida con il Siviglia dovrebbero riguardare Keylor Navas, Cristiano Ronaldo e Karim Benzema (questi ultimi due per Asensio e Morata). James Rodriguez in vantaggio su Isco. Andalusi che in attacco si affidano a Kravets.

Ore 16.15. Eibar - Atletico Madrid. Con Carrasco out, Simeone potrebbe confermare il tandem Vrsaljko-Juanfran sulla destra, mentre Moyà sarà in porta al posto del lungodegente Oblak. Saùl titolare, come Gameiro al fianco di Griezmann. A Ipurua l'Eibar vuole proseguire il suo gran campionato (23 punti contro i 28 dei colchoneros), confidando nella vena realizzativa di Pedro Leòn, Sergi Enrich e Adrian.

Ore 18.30. Las Palmas - Sporting Gijòn. Gara fondamentale per gli asturiani di Abelardo, costretti a fare risultato su un campo difficile come quello del Gran Canaria. Diversi dubbi di formazione per Quique Setièn e il suo Las Palmas, che non vince da tre turni: Tana e Javi Varas non sono in perfette condizioni fisiche, Livaja è rientrato in ritardo dalle vacanze, mentre Boateng è segnalato invece in buona forma.

Ore 20.45. Real Sociedad - Siviglia. Match molto interessante quello dell'Anoeta tra baschi e andalusi. Padroni di casa con il loro once de gala (Oyarzabal, Xabi Prieto, Vela e Willian Josè in avanti, solo Raul Navas in dubbio), Sampaoli che sembra invece orientato a rivoluzionare l'undici che ha perso male a Madrid. Possibilità per Ben Yedder e Sarabia. Gara che profuma d'Europa, con la Real Sociedad a 29 punti e il Siviglia a 33.

Domenica 8 gennaio. Ore 12. Athletic Bilbao - Alavès. Derby basco a San Mamès. Favorito l'Athletic di Ernesto Valverde, che in casa ha battuto anche il Barcellona in coppa, e che ha in Muniain, Williams e Aduriz un tridente di ottimo livello. Attenzione però all'Alavès di Pellegrino, in fondo non così distante in classifica (21 punti contro 26).

Ore 16.15. Betis Siviglia - Leganès. Scontro tra squadre pericolanti (18 punti a 16) al Benito Villamarìn di Siviglia. Betis orfano di Joaquin, che vuole riscattare l'ultima sconfitta di Mendizorroza grazie al talento di Dani Ceballos e Sanabria. Leganès in difficoltà dal punto di vista offensivo, ma che è reduce da tre pareggi consecutivi.

Ore 18.30. Celta Vigo - Malaga. Il Celta di Berizzo, che ha maramaldeggiato al Mestalla di Valencia, tenta la risalita in campionato, affidandosi a Bongonda e Iago Aspas, contro un Malaga che ha appena cambiato allenatore (dimessosi Juande Ramos, ecco Romero) e che ha in Penaranda l'acquisto dell'ultima ora, altro giovane interessante oltre a Javi Ontiveros e Pablo Fornals.

Ore 20.45. Villarreal - Barcellona. I blaugrana di Luis Enrique, furiosi per l'andamento della gara di Copa del Rey contro l'Athletic, fanno visita a un Villarreal che vola in campionato (29 punti per gli uomini di Fran Escribà). Submarino Amarillo che recupera Musacchio in difesa e Castillejo sull'out destro, Barça con il dubbio sulla mezz'ala destra: Andrè Gomes potrebbe avere una chance importante dal primo minuto.

Lunedì 9 gennaio. Ore 20.45. Osasuna - Valencia. Due squadre in piena crisi: Osasuna che ha appena esonerato Caparròs, al suo posto Vasiljevic, contro un Valencia ancora traumatizzato dall'addio polemico di Prandelli. Al traghettatore Voro Gonzalez l'arudo compito di risollevare un gruppo in preda a una crisi di nervi: probabile una formazione prettamente difensiva. Sergio Leòn e Oriol Riera le opzioni offensive dei navarri.