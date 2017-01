Liga - Messi riprende Sansone: 1-1 tra Villareal e Barcellona

Messi salva (ancora) il Barcellona. Al Madrigal termina 1-1 con il Villareal che passa in vantaggio ad inizio ripresa con Sansone ma, nel finale, Messi si inventa un gioiello su punizione che evita la seconda sconfitta del 2017 a Luis Enrique che però ora vede il Real allontanarsi a cinque che possono diventare otto visto che i Galacticos hanno una partita da recupera. Disastro dell'arbitro Villanueva che non concede due rigori al Barcellona ed uno al Villareal.

Classico 4-4-2 per il Villareal con Sanone e Pato davanti mentre Luis Enrique cambia un po' rispetto al match col Bilbao inserendo Digne e Mascherano per Jordi Alba e Umtiti in difesa mentre a centrocampo Gomes al posto di Rakitic, davanti c'è la MSN.

Ritmi alti in avvio, all' 8' solita azione del Barcellona, con Messi che parte palla al piede e poi appoggia a Neymar. Tocco di ritorno del brasiliano, la Pulga calcia ma viene murato. Centoventi secondi dopo ancora ospiti pericolosi: solita ottima imbeccata di Messi per Neymar, Asenjo esce e copre lo specchio, non permettendo al brasiliano di mettere in rete. Il Villareal non è da meno e al 12' sfiora il vantaggio con Soriano che porta palla e allarga a Pato. Uno contro uno spettacolare dell'ex Milan, che crossa al centro per Soriano. Si immola Digne e ribatte il tiro dell'italiano. Inizio vibrante di match con le due squadre che giocano a ritmi forsennati e provano a colpire ma i tentativi di Gomes e Sansone non creano preoccupazioni ai rispettivi portieri.

Ben più pericoloso Neymar al 24' con il brasiliano finta il tiro in un primo momento, poi scarica il destro ma spedisce di pochissimo a lato. Fase centrale di match in cui il Barca è sempre pericoloso grazie a Messi, Neymar ed Iniesta ben ispirati, al 34' Sergi Roberto riceve largo, poi fa correre Suarez sulla corsia.

Tocco al centro, tiro di Neymar ma è provvidenziale Gaspar che salva a pochi passi dalla linea. Il Villareal non riesce più ad uscire e negli ultimi minuti della prima frazione il Barca crea altre due buone occasioni con Messi, che di testa impegna Ansenjo che si supera con un miracolo, e Suarez che ci prova con una botta dal limite ma ancora il portiere di casa blocca. Il primo tempo, al Madrigal, termina senza reti.

Nella ripresa partenza meravigliosa del Villareal, al 49' Digne perde un brutto pallone e riparte Bruno Soriano. Tocco per Pato, che allarga subito verso Sansone. Incrocia il destro l'italiano, che spedisce all'angolino non lasciando scampo a Ter Stegen, 1-0. Reagisce subito il Barcellona: Neymar viene imbeccato in area e calcia subito, ma Asenjo dice di no.

La squadra di Luis Enrique gioca sistematicamente nella metà campo Amarilla ma non riesce ad essere pungente cosi Luis Enrique inserisce Arda Turan e Denis Suarez per Andre Gomes e Digne. I cambi cambiano il Barca che al 73' crea la miglior occasione fino a quel momento: riceve in area Messi, che in un fazzoletto trova lo spazio per spostarsela sul sinistro e calciare a giro, colpendo il legno alla destra di Asenjo.

Un paio di minuti dopo pallone largo per Suarez, che rientra sul sinistro e lo scarica, ma Asenjo vola e dice di no. Il forcing non produce nulla, salvo due rigori negati, fino al 90 quando Messi da calcio piazzato disegna una traiettoria che non lascia spazio ad Ansenjo, 1-1. Nel finale prova il clamoroso ribaltone il Barca ma non accade nulla a parte l'espulsione di Costa.

Termina 1-1 al Madrigal con Messi che riprende Sansone ma ora per il Barca si fa dura per la corsa al titolo.