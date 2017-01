Liga - Goleade per Real Madrid e Siviglia, pari tra Villarreal e Barcellona

Liga - Goleade per Real Madrid e Siviglia, pari tra Villareal e Barcellona

La prima giornata del 2017 di Liga, che si concluderà stasera con Osasuna-Valencia, non ha deluso regalando gol e spettacolo, con qualche sorpresa. Non è il caso del Real, che batte 5-0 il Granada inanellando la trentanovesima partita senza sconfitte (record), e neanche del Siviglia di Sampaoli che espugna il campo della Real Sociedad per 4-0 e domenica sera c'è lo scontro diretto al Sanchez Pizjuan. 2017 stregato, finora, per il Barca che non va oltre l'1-1 contro il Villarreal mentre l'Atletico espugna il campo dell'Eibar per 2-0. L'Alaves ferma in casa l'Athletic Bilbao mentre il Celta Vigo strapazza il Malaga 3-1. Di seguito il racconto completo.

Il Real strapazza il Granada 5-0

Nuovo anno, solito Real Madrid: al Bernabeu, nel giorno della presentazione del quarto Pallone D'Oro di Ronaldo, la squadra di Zidane seppellisce il Granada per 5-0 grazie alla doppietta di Isco e alle reti di Benzema, Ronaldo e Casemiro che chiude i conti nella ripresa. 39esima partita senza sconfitte per i Blancos che superano il record del Barcellona di Luis Enrique. Al secondo posto, a quattro punti di distanza dai Galacticos, c'è il Siviglia di Sampaoli che all'Anoeta demolisce 4-0 la Real Sociedad grazie alla tripletta di Ben Yedder ed il gol di Sarabia e domenica sera c'è lo scontro diretto che può permettere agli uomini di Sampaoli di sognare e tenere aperta la Liga.

Altro show della banda di Sampaoli che batte la Real Sociedad 0-4

Nuovo anno avaro di vittorie, per ora, per il Barcellona che al Madrigal va sotto con il Villarreal grazie al gol di Sansone ma poi, dopo due rigori negati, trova il pari grazie ad una punizione meravigliosa di Messi che toglie le ragnatele dall'incrocio allo scadere e permette al Barca di restare a -5 dal Real (che però ha una partita da recuperare). Vince anche l'Atletico, sul campo dell'Eibar, grazie alle reti di Saul e Griezmann che permettono ai Colchoneros di tornare al quarto posto con un punto di vantaggio sul Villarreal e due sulla Real Sociedad.

La meravigliosa punizione di Messi che ha regalato il pari al Barca al Madrigal

Non ne approfitta l'Athletic Bilbao che, dopo la prestazione sontuosa in Coppa Del Re, non riesce ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro l'Alaves. I Baschi, adesso, vengono insidiati da Las Palmas e Celta Vigo: gli uomini di Sethien battono 1-0 lo Sporting Gjion grazie alla rete di El Zhar mentre i Galiziani strapazzano 3-1 il Malaga grazie ai gol di Aspas, Fontas e Wass che poi decide di infilare il pallone anche nella propria porta. In zona salvezza importantissima vittoria del Betis Siviglia che sconfigge 2-0 il Leganes con le reti di Castro e Piccini.

Il Celta Vigo ritorna a correre: 3-1 al Malaga

Nell'anticipo del venerdi non si fanno male Espanyol e Deportivo con i Galiziani che passano in vantaggio con Borges ma vengono ripresi subito dai Catalani con Moreno. Chiude questa sera il posticipo-salvezza tra Osasuna e Valencia.