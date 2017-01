Real Madrid, Martin Odegaard in prestito all'Heerenveen: ora è ufficiale

Martin Odegaard con la maglia del Real Madrid | Source: managingmadrid.com

Martin Odegaard è un nuovo giocatore dell'Heerenveen, club olandese che ne ha prelevato in prestito le prestazioni dal Real Madrid. Divenuto un giocatore blancos nel 2015, alla verdissima età di diciassette anni, il classe '98 ha impressionato Zidane ai tempi con la maglia del Real Madrid Castilla, confermandosi uno dei talenti più cristallini che il panorama calcistico potesse offrire. Con la squadra titolare, però, il percorso del giovanissimo danese si è prevedibilmente frenato, con il trequartista impiegato solo per una manciata di minuti in circa due anni.

Per esplodere definitivamente, dunque, il ragazzo aveva bisogno di un club che scommettesse su di lui e sulle sue qualità, aumentandone magari il numero di minuti giocati. Trequartista naturale, Odegaard può occupare anche la posizione di ala destra, ruolo che gli consente di liberare il sinistro inventando, per i compagni, passaggi precisi o lanci capaci di smarcare la difesa. Con la maglia dell'Heerenveen, dunque, collettivo quarto in Eredivisie e di fatto lanciato verso l'Europa League, il danese potrebbe sfruttare al massimo le proprie qualità, posizionandosi molto probabilmente nel tridente o, come fatto anche da Rigoni nel Genoa, divenire una sorta di trequartista destro ottimo per fare la cerniera tra centrocampo ed attacco.

Ora la "palla" passa al ragazzo, che dovrà mostrare tutto il proprio talento in un club che predilige l'aspetto offensivo come attitudine tattica. Nel Real Madrid infatti, in mezzo a campioni rodati e di livello superiore, emergere è difficile, ed anche i migliori talenti hanno spesso fallito. Toccherà ad Odegaard, dunque, confermare quello che si diceva di lui al tempo dello Stromsgodset, squadra che già nel 2013 ne comprese tutto l'effettivo potenziale.