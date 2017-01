Coppa del Re - La MSN abbatte il Bilbao: 3-1 e Barcellona ai quarti

Operazione Remuntada completata. Nel ritorno degli ottavi di Coppa del Re il Barcellona batte 3-1 l'Atheltic Bilbao e vola ai quarti dopo aver rimontato il risultato dell'andata. Per quanto riguarda il match Barca avanti con Suarez nel primo tempo, Neymar raddoppia su rigore ad inizio ripresa ma Saborit accorcia subito le distanze prima dell'ennesimo gioiello su punizione di Messi che regala la qualificazione a Luis Enrique.

Solito 4-3-3 per il Barcellona con Umtiti che prende il posto di Mascherano in difesa mentre a centrocampo spazio a Rafinha con Rakitic ancora fuori. 4-2-3-1 per il Bilbao di Valverde con Williams, Eraso e Saborit alle spalle di Merino.

Il canovaccio tattico del match è chiaro con il Barcellona a manovrare alla ricerca del gol e l'Ahtletic arroccato in difesa pronto a sfruttare il contropiede. La squadra di Valverde è cosi ben messa in campo che i Blaugrana non riescono a creare nulla sino al 26' quandoNeymar che scatta in profondità e serve il più facile dei tap in per Suarez. L'azione e il conseguente gol sono vani per una posizione irregolare sbandierata al brasiliano ma del replay si vede che Neymar è in posizione regolare di un metro. Al 31 l'Athletic perde Exteita per infortunio e al suo posto dentro Elustondo mentre Messi manda alto su punizione.

E' il preludio al gol perchè al 36' Messi passa in mezzo a tre uomini e serve sulla sinistra Neymar. Il brasiliano guadagna il fondo e serve in area Suarez che, dimenticato da Balenziaga, colpisce al volo mettendo alle spalle di Iraizoz, 1-0 e 100esimo gol in Blaugrana per l'Uruguaiano. La squadra Basca non riesce a reagire e l'ultima emozione del primo tempo è un'altra punizione di Messi che termina alta di poco.

Nell'intervallo Valverde si gioca anche la carta Aduriz per Merino. Inizia a mille al ripresa il Barca e trova, dopo due minuti, il raddoppio con Neymar che salta due difensori del Bilbao, viene steso procurandosi il rigore che lui stesso trasforma, 2-0. La partita sembra in discesa ma al 52' traversone dal versante destro del campo di Williams per la testa di Saborit, che elude la marcatura di Jordi Alba e supera Cillessen, 2-1. La reazione del Barca arriva al 59': magia di Messi che nasconde il pallone a Laporte. L'argentino parte palla al piede e prova il passaggio a rimorchio verso Suarez, anticipato in corner da Boveda. Ci provano anche Jordi Alba e Neymar ma Iraizoz se la cava in entrambe le occasioni.

E' un monologo del Barca, al 68' palla geniale di Iniesta ad imbeccare Alba che mette in mezzo per Suarez che spara dal limite ma la sfera termina fuori di un nulla. Ci vuole il colpo del genio per i Cules e arriva al 78' quando Messi su punizione pennella ancora prendendo in contro tempo Iraizoz, 3-1. Due minuti dopo il Barca sfiora anche il poker con Neymar che ubriaca la difesa del Bilbao e calcia da due passi ma una deviazione miracolosa di Iraizoz spedisce il pallone sul palo.

Il Bilbao si getta in avanti alla ricerca disperata del pari ma non crea nulla, anzi è il Barca a sfiorare il gol del poker con Denis Suarez che spedisce alto da pochi passi ma va bene cosi, il Barcellona batte 3-1 l'Athletic Bilbao e vola ai quarti.