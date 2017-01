Copa del Rey, ai quarti Real Sociedad e Alavès. Avanti anche l'Alcorcòn

Esultanza dei giocatori della Real Sociedad dopo il gol di Oyarzabal. Fonte: LaLiga.es

Oltre ad Atletico Madrid (con il brivido contro il Las Palmas) e Barcellona (ieri 3-1 all'Athletic Bilbao), si sono già qualificate per i quarti di finale di Copa del Rey Real Sociedad e Alavès. Due squadre basche, che hanno sfruttato il vantaggio accumulato nelle rispettive gare di andata per eliminare dalla competizione Villarreal e Deportivo La Coruna. Nella sfida tra squadre di seconda divisione, colpo dell'Alcorcòn a Cordoba.

Villarreal - Deportivo La Coruna 1-1

Al Madrigàl il Submarino Amarillo deve rimontare il 3-1 subito una settimana fa all'Anoeta. Dopo pochi minuti Bruno Soriano impegna Rulli dal limite, ma è la Real Sociedad a passare in vantaggio al 15' con Mikel Oyarzabal. Il giovane canterano controlla in area un pallone difficile, lo porta sul sinistro e lo incrocia in rete beffando Sergio Asenjo. La reazione degli uomini di Fran Escribà è veemente: un minuto dopo viene annullato un gol a Samu Castillejo, poi è Santos Borrè a colpire il palo. Pari che giunge in chiusura di primo tempo: Nicola Sansone calcia una punizione che sbatte ancora sul palo, ma il più lesto sulla respinta è Roberto Soriano, che fa quindi 1-1. Ai padroni di casa non riesce però la rimonta nel secondo tempo. E' anzi la frustrazione a indurre Sansone a un fallaccio, sanzionato con il cartellino rosso all'88', su Elustondo. Passa dunque la Real Sociedad di Eusebio Sacristàn.

Il sinistro vincente di Mikel Oyarzabal. Fonte: LaLiga.es

Alavès - Deportivo La Coruna 1-1

A Mendizorroza l'Alavès di Mauricio Pellegrino parte dal 2-2 ottenuto in trasferta al Riazòr. Inizio scoppiettante di partita, con i padroni di casa vicini alla rete con Christian Santos e i galiziani pericolosi con Emre Colak. Depor che sfiora il vantaggio con Marlos Moreno, che da ottima posizione colpisce il palo, ma che deve capitolare al 45': è Edgar a freddare Rubèn, al termine di un'azione convulsa che aveva visto Santos sbattere contro la traversa. La partita cambia in apertura di ripresa, quando viene espulso Theo Hernandez (doppia ammonizione) per i padroni di casa. Il Depor approfitta della superiorità numerica per trovare il gol del pareggio con Arribas, di testa su calcio d'angolo. E' il 62', e inizia qui l'assedio ospite. Garitano mette dentro anche Florin Andone, e nelle mischie finali in area di rigore è il portiere Ortolà a salvare la qualificazione per l'Alavès, con una grande parata su colpo di testa a botta sicura di Joselu.

Il gran sinistro di Edgar, per l'1-0 dell'Alavès. Fonte: LaLiga.es

Cordoba - Alcorcòn 1-2

In Andalusia va in scena il secondo atto della sfida tra Cordoba e Alcorcòn (0-0 all'andata). Qualificazione che sembra prendere la direzione dei padroni di casa, in rete al nono minuto grazie a Federico Piovaccari, che approfitta di un regalo della difesa ospite per involarsi verso la porta e fare 1-0. Nel secondo tempo ecco il ribaltone: al 51' l'Alcorcòn recupera palla a centrocampo, dando vita a un'azione conclusa in rete da da David Rodriguez. Trascorrono diciassette minuti e gli ospiti raddoppiano: un'altra ripartenza veloce lancia Ivàn Alejo sull'out di sinistra. Il numero diciassette di Julio Velazquez sterza, rientra sul destro e brucia sul primo palo Kieszek. Nel finale occasioni da una parte e dall'altra: per il Cordoba è Jonathan Bijimine a sbagliare il gol del 2-2, che avrebbe comunque qualificato l'Alcorcòn per maggior numero di reti segnate in trasferta.