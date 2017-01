Copa del Rey, sorteggiati i quarti: sorride l'Atletico, il Real trova il Celta Vigo

Copa del Rey, sorteggiati i quarti: sorride l'Atletico, il Real becca il Celta Vigo

Sorteggiati oggi i quarti di finale della Copa del Rey, competizione calcistica spagnola praticamente uguale alla "nostra" Coppa Italia. Dopo i verdetti dell'urna, la sfida più interessante sarà sicuramente quella che vedrà il Barcellona sfidare la Real Sociedad di Eusebio Sacristàn, che in ottavi si è sbarazzata del Villareal e che in campionato ha fermato i catalani sull'1-1 all'Anoeta (gol del pareggio del solito Messi) I blaugrana, che nel turno precedente hanno eliminato l'Athletic Bilbao, non vogliono fermarsi e, da favoritissimi, proveranno ad archiviare la pratica già nella gara d'andata in programma al Camp Nou.

Ugualmente ricca di spunti, poi, la sfida tra Real Madrid e Celta Vigo, che mette a confronto la corazzata di Zidane e la sorprendente creatura di Berizzo, altalenante ma sempre spettacolare in questa stagione. Sfida sulla carta agevole, invece, per l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che dall'urna ha avuto in dote i baschi delll'Eibar, squadra di Liga mai giunta a questo punto della manifestazione. I colchoneros, avanti in ottavi contro il las Palmas, non vogliono fermarsi, provando a mettere le mani sull'ambito trofeo. Da Cenerentola del tabellone, proverà infine a raggiungere le semifinali l'Alcorcòn, club di seconda divisione che dovrà però superare l'Alavès di Pellegrino, formazione tatticamente ben organizzata.. La gare di andata si disputeranno a partire da mercoledì 18 e giovedì.19 gennaio, mentre le partite di ritorno sono in programma per la settimana successiva.

ECCO IL SORTEGGIO (Barça, Alcorcòn, Atletico e Real Madrid giocheranno la prima in casa):

Barcelona-Real Sociedad

Alcorcón-Alavés

Atlético de Madrid-Eibar

Real Madrid-Celta