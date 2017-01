Barcellona - Parla Messi: "Il Barca mi ha dato tutto, resto fin quando mi vorranno qui"

"Resto fin quando mi vorranno qui". Sei parole che, pronunciate da Messi, tranquillizzano tutto il Barcellonismo in vista del rinnovo della Pulce che al momento, stando a ciò che riportano i quotidiani Spagnoli, si trova ad un bivio. La stella argentina, intervistata dalla rivista Coach Magazine, ha manifestato tutto il suo desiderio di rimanere al Barcellona fin quando il club lo vorrà con se.

La Pulce, che si trova in piena fase di negoziazione con il Club Catalano, ha parlato apertamente di tutta la sua carriera al Barcellona specificando, poi, che non ricevuto nessuna offerta da club stranieri come Manchester City o Paris Saint Germain. La sua risposta è stata chiara. "Ho sempre detto che il Barcellona mi ha dato tutto e voglio essere ancora qui per tutto il tempo che vogliono," ha risposto Leo Messi, quando gli è stata posta la domanda su un possibile futuro in Premier League, magari con il suo maestro Guardiola.

Messi parla anche poi di obiettivi e traguardi raggiunti: "Non mi guardo indietro, apprezzo tutte le vittorie (qualcuna più di un'altra) e detesto le sconfitte ma guardo sempre avanti per raggiungere nuovi obiettivi e vincere tanti altri trofei con il Barcellona". L'ultima domanda è poi rivolta al rapporto con Neymar e Suarez: "Lavoriamo duramente tutti e tre ed in campo ci capiamo al volo, non siamo solo compagni di squadra ma siamo molto amici e questo è molto importante" chiude Leo.