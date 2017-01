Copa del Rey, al via i quarti di finale: in campo il Real Madrid

James esulta con i compagni dopo un goal al Siviglia nel'andata degli ottavi di Copa, www.goal.com

Le prime due sfide valevoli per i quarti di finale di Copa del Rey vanno in scena stasera: si comincia con Alcorcòn-Alaves alle 19.15, il Real Madrid ospita il Celta Vigo alle 21.15.

Alcorcon - Deportivo Alaves

L’Alcorcòn si trova a galleggiare sulla zona retrocessione nella Segunda Division, ma in Copa del Rey le cose vanno decisamente meglio. Dopo aver passato i primi due turni contro il Getafe in casa e l’Elche in trasferta, gli uomini di Julio Velasco hanno eliminato l’Espanyol, imponendo un doppio pareggio e la susseguente vittoria nella lotteria dei calci di rigore. Negli ottavi il successo esterno a Cordoba per 2-1 ha proiettato l’Alcor verso i quarti di finale dove affronteranno l’Alaves. Per gli uomini di Mauricio Pellegrino la situazione in campionato è piuttosto tranquilla, con i 10 punti di vantaggio che li separano dalla terzultima in classifica. Nel turno preliminare hanno liquidato con un doppio 3-0 il Gimnastic di Terragona, mentre negli ottavi hanno conquistato il pass grazie alla valenza doppia dei goal in trasferta contro il Deportivo la Coruña – 2-2 al Riazor, 1-1 al Mendizorrotza.

Velasco si affiderà ai goal del capocannoniere di squadra David Rodriguez, Pellegrino invece non avrà a disposizione l’esterno mancino Theo Hernandez, squalificato, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio per l’ex Sampdoria Nenad Krsticic.

Real Madrid - Celta Vigo

Il Real ha visto interrompersi dopo 40 partite la serie di risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni. I Blancos sono caduti al Sanchez-Pizjuan sotto i colpi del Siviglia di Stevan Jovetic, autore di 2 reti in 3 giorni ai Merengues. Ora in campionato gli uomini di Zinedine Zidane hanno un solo punto di vantaggio sugli andalusi, ma con una partita da recuperare, contro il Valencia il 22 febbraio. In Copa del Rey il cammino è stato pressoché intonso: 13 goal alla matricola Leonesa tra andata e ritorno e l’eliminazione della squadra di Sampaoli – 3-0 al Santiago Bernabeu e 3-3 nella gara di ritorno. La squadra di Eduardo Berizzo si trova all’ottavo posto in Liga, a 4 punti dalla zona Europa League. Negli ultimi due turni in campionato ha rialzato la testa dopo un periodo di appannamento, vincendo contro Malaga e Deportivo Alaves. In Copa invece percorso netto: 4 vittorie su 4 contro Murcia e Valencia, quest’ultimoa umiliata al Mestalla per 4-1.

Zidane lascerà spazio a chi sta giocando meno, come James, Morata e Asensio. Imprescindibile Casemiro a centrocampo, in difesa Sergio Ramos deve riscattarsi dopo l’autogoal a Siviglia e le polemiche con i suoi ex tifosi. Il Toto dovrebbe concedere riposo al centravanti Guidetti; davanti ci sarà Iago Aspas insieme a Pione Sisto e Wass. In difesa l’ex Fiorentina Roncaglia farà coppia con Cabral.

Negli ultimi 3 precedenti al Bernabeu, il Real Madrid ha segnato 12 goal ai galiziani.