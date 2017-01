Copa del Rey, per il Barcellona trasferta insidiosa all'Anoeta, www.thehimalayantimes.com

Trasferta difficile per il Barcellona in quel di San Sebastian. Sono già otto match consecutivi per i blaugrana in cui non vince all’Anoeta contro la Real Sociedad. In Liga le due squadre si sono già sfidate su questo campo, il 27 novembre: finì 1-1 con il Barcellona tremendamente sofferente e fortunato nell’occasione del goal annullato a Juanmi, che era regolare. In campionato la squadra di Eusebio Sacristan sta volando con i suoi 32 punti che valgono il quinto posto, a -2 dall’Atletico quarto. L’anno per i baschi era cominciato con la netta sconfitta casalinga per 4-0 contro il Siviglia, ma lunedì scorso si sono imposti sul campo del Malaga per 2-0, scavalcando il Villarreal in classifica. Contro il Submarino Amarillo è arrivata la qualificazione ai quarti di Copa: l’1-1 al Madrigal ha legittimato il 3-1 dell’andata proiettando i biancoblu al turno successivo.

Il Barcellona è tornato a credere nel titolo in Liga dopo la sconfitta del Real Madrid in casa del Siviglia e la sua contemporanea goleada al Las Palmas. Dopo una frenata nei risultati tra novembre e dicembre i blaugrana hanno ricominciato a macinare risultati, anche se nella prima gara dell’anno si sono dovuti accontentare di un pareggio sul campo del Villarreal. Ora la classifica dice 38 punti, uno in meno del Siviglia e due dal Real, che però ha una gara da recuperare. Negli ottavi di Copa del Rey gli uomini di Luis Enrique hanno ribaltato la sconfitta per 2-1 in casa dell’Atheltic Bilbao, vincendo 3-1 al Camp Nou.

Sacristan schiera la difesa titolare davanti a Rulli, a centrocampo spazio a Illarramendi, con Granero che si accomoda in panchina. Nel tridente offensivo, dubbio tra Carlos Vela e Juanmi, mentre giocheranno Willian Josè, autore del goal in campionato al Barça, e Oyarzabal.

Luis Enrique schiera il portiere di Coppa Cillessen. In difesa di fianco a Piquè uno tra Umtiti e Mascherano, mentre a destra torna Sergi Roberto nonostante l’ottima prestazione di Vidal nel week end. Dopo il riposo contro il Las Palmas, dal primo minuto ci saranno Iniesta e Rakitic a centrocampo. Là davanti la MSN, Messi, Suarez e Neymar.