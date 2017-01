Liga - Andone risponde a Mateo Garcia: 1-1 tra Las Palmas e Deportivo La Coruna

Un pari tra tanti rimpianti quello del Las Palmas nell'anticipo della 19a giornata di Liga contro il Deportivo. Gli uomini di Setien passano in vantaggio dopo tredici minuti con Mateo Garcia, dominano, dilapidano due volte il pari e a metà ripresa subiscono il pareggio del Depor con Andone che sfrutta l'unica chance capitatagli sui piedi. Con questo pareggio la squadra Canaria sale a 25 punti mentre i Galiziani salgono a 19 punti.

Per quanto riguarda le formazioni 4-3-3 per i padroni di casa con Garcia e Mono a comporre il tridente insieme a Livaja. 4-4-2 conservativo per Garitano che schiera Andone e Joselu coppia d'attacco.

Inizio di match di marca Canaria con gli uomini di Setien che fanno girare ad altre velocità il pallone e al 6' sfiorano il gol con un missile di Livaja dal limite che costringe Tyton al miracolo. E' solo il preludio al gol del vantaggio che arriva al 13' quando Mateo Garcia approfitta di una respinta corta di Sidnei e dal limite dell'area batte l'estremo ospite con bel destro al volo che termina nel sette. Nonostante lo svantaggio il Deportivo non riesce a creare nulla ed il Las Palmas difende il vantaggio senza troppe difficoltà, attraverso un ordinato possesso palla verticale che elude il pressing, non troppo convinto, degli ospiti: questi si fanno vedere dalle parti di Varas solo al 30' con un tiro di Borges che, però, termina alto di molto.

Ci prova anche Guilherme, per gli ospiti, al 37' ma l'esito non cambia con la sfera che finisce alle stelle. Al contrario dei Galiziani, quando il Las Palmas quando attacca fa paura come al 40' quando Momo da posizione quasi impossibile, prova la conclusione al volo, ma Guilherme di testa mette sul fondo, rischiando anche l'autorete. La prima frazione termina con il vantaggio Canario.

Nella ripresa il copione tattico della partita non cambia, Las Palmas che fa la partita per legittimare il vantaggio mentre il Depor prova a sfruttare i contropiedi. Al 52' giocata di Livaja che si libera a centrocampo e prova a sorprendere Tyton che però rientra in porta in tempo e blocca la sfera. Ben più clamorosa l'occasione che capita alla squadra di Setien al 59' quando Mateo Garcia semina il panico nella difesa ospite, serve l'accorrente Helder Lopez che mette in mezzo per l'accorrente Gomez che, pressato, spara alto dalla lunetta del calcio di rigore. Al 67' è di nuovo il turno di Marco Livaja che manda a lato dai 20 metri dopo un'altra grande azione di Mateo Garcia.

Il Las Palmas spreca troppo e al 69' il Deportivo pareggia con Emre Colak che lancia Andone, il quale controlla e con il sinistro batte Javi Varas, 1-1. La squadra di Setien subisce il colpo tanto che Artiles, in tre minuti, si becca due gialli e lascia i suoi in dieci. Il Depor ci crede e all'85' sfiora il gol del vantaggio di nuovo con Andone, che anticipa tutti in scivolata, su un cross da destra, ma manda fuori di un nulla. Nel finale i ritmi calano ed entrambe le squadre si accontentano del pari. Termina 1-1 il match tra Las Palmas e Deportivo La Coruna.