Real Madrid, Zidane perde i pezzi in vista della Champions: Napoli a rischio per Modric e Marcelo

Marcelo esce dal terreno di gioco quasi in lacrime. Il suo rientro, così come quello di Modric, e previsto tra un mese. Fonte foto: FourFourTwo.com.au

Non sono tutte rose quelle raccolte dal Real Madrid di Zidane, uscito vittorioso dal match di Liga con il Malaga, ma allo stesso tempo costretto a curare le ferite di guerra riportate da alcuni dei suoi condottieri.

Dinanzi al pubblico Blancos del Bernabeu, il one man show è stato ancora una volta Sergio Ramos, sempre più decisivo - nel bene e nel male - per Zidane. L'inattesa doppietta del difensore goleador, ha permesso al Real di riprendere la sua corsa alla corona dopo lo stop del Sanchez Pizjuan che appena sette giorni fa, aveva bloccato a 40 i risultati utili consecutivi dei Campioni d'Europa.

Come è d'abitudine in questo periodo, il Madrid non ha entusiasmato, ma è stato comunque in grado di portare a casa i tre punti. Opposto ad un Malaga volenteroso, attento e privo di ogni timore, gli uomini di Zidane hanno sofferto oltre il lecito, rischiando di subire anche la beffa della rimonta nel finale.

Per la gioia di Florentino Perez e tutto il Popolo Blancos, il Madrid ha risposto con un successo importante al ko di Siviglia, sconfitta che aveva riaperto il discorso legato alla vetta della Liga.

Marcelo a terra dopo l'infortunio subito. Fonte foto: laliga.es

Con un punto di vantaggio sul matto Siviglia - oggi vittorioso con l'Osasuna al termine di un match incredibile - e un match ancora da recuperare, dalle parti della Ciudad Deportiva di Valdebebas, la musica amica della Champions League inizia a fare capolino. A meno di un mese dalla gara di andata con il Napoli di Maurizio Sarri, Zidane, proprio da ieri, è costretto a fronteggiare una mini emergenza interna.

Nel corso dei 90' con il Malaga infatti, prima Marcelo, poi Modric sono stati costretti ad abbandonare il campo per infortunio.

A primo impatto, in particolare il ko subito da Marcelo - uscito in lacrime dal terreno di gioco - ha gettato nello sconforto il Real. Il Day after invece, dopo i primi esami sui due crack Blancos, sembra escludere lunghe assenze, anche se, per entrambi, i tempi di recupero andranno ad oscillare tra le tre settimane e il mese.

Un duro colpo per Zinedine Zidane, in settimana chiamato alla rimonta in Copa Del Rey, e già privo di calciatori fondamentali come Carvajal, Pepe e Bale.

La speranza è di riavere Modric e Marcelo già per il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League, il 15 febbraio al Bernabeu con il Napoli. Una visione più realistica invece, certifica con certezza quasi assoluta che i due salteranno la sfida in programma tra tre settimane. Molto probabile invece, il rientro per il match di ritorno del 7 marzo. Decisivo e atteso, comunque, è il comunicato ufficiale del Real: domani, quando verranno effettuati ulteriori esami sull'entità dei due infortuni, sapremo con certezza se Modric e Marcelo saranno della sfida con i Partenopei.