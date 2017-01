Real Madrid, Marcelo fuori un mese. Sospiro di sollievo per Modric

Marcelo esce dal campo infortunato contro il Malaga. FELIPE SEVILLANO (DIARIO AS)

Ancora emergenza infortuni in casa Real Madrid. Come se non bastassero i k.o. dei lungodegenti Pepe e Bale, le lesioni più recenti di James Rodriguez e Dani Carvajàl, ecco che oggi da Valdebebas è stato diramato un altro bollettino medico. Protagonisti, loro malgrado, Marcelo e Luka Modric, entrambi usciti malconci dalla sfida, vinta a fatica, sabato pomeriggio al Santiago Bernabeu contro il Malaga (2-1, doppietta di Sergio Ramos).

Luka Modric in azione contro il Malaga. Fonte: JAVIER GANDUL (DIARIO AS)

Ebbene, confermata la prognosi di un mese di stop per il terzino brasiliano, che ha subito una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. E' andata invece meglio al centrocampista croato, che ha accusato un affaticamento all'adduttore destro, acciacco che lo terrà fuori per una decina di giorni. Niente ritorno di Copa del Rey a Vigo e big match di domenica prossima contro la Real Sociedad dunque per Modric, uno dei pochissimi giocatori della plantilla merengue ad essersi dimostrato brillante in questo 2017. Come accaduto spesso in passato, ad altre squadre "costrette" a disputare il Mondiale per Club, il Real Madrid sta infatti trovando enormi difficoltà nella gestione della rosa, con tantissimi elementi finiti in infermeria, e altri lontanissimi dai loro standard migliori. Tra i primi, Dani Carvajàl e James Rodriguez, tra i secondi Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Toni Kroos, senza contare che anche Mateo Kovacic, Isco e Lucas Vazquez hanno dovuto fermarsi in questo buio gennaio merengue. La priorità di Zidane è quindi quella di ricaricare le pile di una squadra in chiara difficoltà atletica, nonostante a Madrid continui ad essere particolarmente apprezzato il lavoro del preparatore italiano Pintus.

Cristiano Ronaldo durante il match con il Malaga. Fonte: JAVIER GANDUL (DIARIO AS)

Intanto, il Real è a un passo dall'eliminazione ai quarti di finale di Copa del Rey. Dopo aver perso in maniera sciagurata in casa contro il Celta Vigo (1-2), ai blancos servirebbe una piccola impresa per passare il turno al Balaidos contro gli uomini di Eduardo Berizzo. Con i giocatori contati, Zizou dovrà dare una nuova chance al brasiliano Danilo, da tempo nel mirino di critica e tifosi, e al jolly difensivo Nacho, chiamato agli straordinari anche da terzino. Kovacic prenderà il posto di Modric, mentre a Kroos potrebbe essere dato un turno di riposo, con Isco e Marco Asensio pronti a partire dall'inizio. Ma sia il malagueno che il maiorchino sono considerati come opzioni per l'attacco, reparto dove Benzema e Ronaldo sono irriconoscibili (il portoghese ha anche subito un colpo nel match di Liga), e in cui Alvaro Morata si sta intristendo in maniera preoccupante in panchina. Il solo Lucas Vazquez garantisce corsa e continuità di rendimento, ma dalle parti di Chamartin si guarda anche oltre alla trasferta galiziana di Copa. C'è infatti un primo posto in campionato da difendere dagli assalti di Siviglia e Barcellona (più staccato l'Atletico), con un girone di ritorno che si aprirà prima con il posticipo domenicale contro una caldissima Real Sociedad, poi con un'altra gita al Balaidos di Vigo. Infine, l'8 febbraio trasferta al Mestalla di Valencia, per recuperare il match saltato causa Mondiale per Club. Di lì a poco ci sarà l'impegno con il Napoli in Champions League: il rischio è quello di arrivare con gli uomini contati (sicuramente out Bale, in bilico Carvajal e Marcelo) a un altro bivio di una stagione che sta diventando tutta in salita per i freschi campioni del mondo.